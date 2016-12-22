Число жертв пожара в лондонской высотке выросло в два раза

Жертвами пожара в 24-этажном жилом здании Grenfell Tower стали 12 человек. Ранее полиция сообщала о шести погибших. Полиция отмечает, что число жертв пожара может еще увеличиться

Фото: Neil Hall / Reuters

Число погиб​ших в результате пожара в высотном доме Grenfell Tower в столице Великобритании увеличилось до 12 человек, сообщила лондонская полиция со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Стьюарта Канди.

«Командир Канди подтвердил, число погибших возросло до 12», — говорится в сообщении полиции в Twitter. В сообщении также указано, что это число может еще увеличиться.

Пожар в 24-этажном з​дании Grenfell Tower произошел в ночь на 14 июня. Огонь охватил здание со второго по 24-й этажи. Очевидцы пожара сообщали, что сигналов тревоги не прозвучало. Над тем чтобы ликвидировать огонь, работали порядка 200 пожарных, им удалось спасти 65 человек, указывает Би-би-си. Пожарные ожидают, что при разборе завалов будут найдены те, кто сейчас числится пропавшими без вести.

Лондонская полиция ранее сообщала о шести погибших в результате пожара. «Я могу подтвердить шесть смертельных случаев, но эта цифра, вероятно, возрастет. Опознание тел займет несколько дней», — заявил тогда Стьюарт Канди.

По данным скорой помощи Лондона, 68 человек были доставлены в шесть больниц, при это 18 человек оказались в реанимации.

Видео: Ruptly

В посольстве России в Великобритании РБК сообщили, что «граждане России не обращались за помощью в посольство».



