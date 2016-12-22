При пожаре в многоэтажке в Лондоне погибли шесть человек

В результате пожара в 24-этажном Grenfell Tower в британской столице погибли шесть человек, более 60 госпитализированы с различными травмами и ожогами, 20 из них находятся в критическом состоянии, об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные полиции и скорой помощи.
«Я могу подтвердить шесть смертельных случаев, но эта цифра, вероятно, возрастет. Опознание тел займет несколько дней», — заявил изданию представитель полиции Лондона Стьюарт Канди.
Ранее сообщалось о 30 пострадавших и «нескольких» погибших. В посольстве России в Великобритании РБК сообщили, что «граждане России не обращались за помощью в посольство»: «Мы не располагаем информацией о пострадавших россиянах в результате пожара в жилом доме в Лондоне».
По данным лондонской пожарной бригады, возгорание произошло в здании в районе Кенсингтон в центре Лондона. По информации аварийной службы, пожар начался ночью.
О причинах возгорания говорить пока рано, заявил пожарный комиссар Дэнни Коттон. По данным пожарных, могло пострадать около 120 семей. Жители, апартаментов, которые успели эвакуироваться, временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и храмах.