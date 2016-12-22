СМИ узнали о разногласиях в правительстве по поводу продления маткапитала

Минтруда и Минфин не могут договориться о мерах повышения рождаемости в России. Предложение по продлению программы материнского капитала до 2023 года в Минфине отвергают, но альтернативные меры едва ли исправят ситуацию

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Министерство труда и Министерство финансов не могут прийти к единому мнению по поводу мер стимулирования рождаемости в России, об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники среди федеральных чиновников.



​По информации издания, Минтруд на фоне падающей в России рождаемости направил в Минфин предложения по улучшению ситуации, среди которых, например, продление программы материнского капитала до 2023 года в то время, как сейчас программа действует до 2018 года, и введение программы поощрения женщин, родивших ребенка до 30 лет — с таким предложением ранее выступал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Однако такую инициативу в Минфине не поддержали — там уверены, что автоматическое продление программы материнского капитала «скорее дестимулирует рожать двух детей, поскольку до ее окончания остается еще несколько лет». Кроме того, в Минфине подчеркнули, что подобные меры должны быть адресными, чего нельзя сказать о программе материнского капитала.



