СМИ узнали о разногласиях в правительстве по поводу продления маткапитала

Министерство труда и Министерство финансов не могут прийти к единому мнению по поводу мер стимулирования рождаемости в России, об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники среди федеральных чиновников.
По информации издания, Минтруд на фоне падающей в России рождаемости направил в Минфин предложения по улучшению ситуации, среди которых, например, продление программы материнского капитала до 2023 года в то время, как сейчас программа действует до 2018 года, и введение программы поощрения женщин, родивших ребенка до 30 лет — с таким предложением ранее выступал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Однако такую инициативу в Минфине не поддержали — там уверены, что автоматическое продление программы материнского капитала «скорее дестимулирует рожать двух детей, поскольку до ее окончания остается еще несколько лет». Кроме того, в Минфине подчеркнули, что подобные меры должны быть адресными, чего нельзя сказать о программе материнского капитала.
Эксперты «Ведомостей», однако, склонились к тому, что последнее едва ли изменит ситуацию с рождаемостью, ведь речь идет о прибавке к пособию на 200-500 руб. в месяц. Кроме того, инициатива по поощрению женщин рожать до 25 лет приведет к ухудшению качества образования этих женщин, а следовательно, уменьшению числа работающих, что также негативно скажется на экономике России, как и проблемы с рождаемостью.
В начале мая Институт демографии, миграции и регионального развития России предложил президенту Владимиру Путину ввести налог на малодетных, об этом писала газета «Известия». Среди других мер, предложенных в законопроекте, названо установление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, предоставление им дополнительных услуг (турпутевок или абонементов в консерваторию), а также включение деятельности по уходу за детьми в общий трудовой стаж. Кроме того, законопроект предлагает предоставлять многодетным семьям право на расселение в передовых по качеству жизни специализированных поселениях — городках демографического будущего.
В начале марта Министерство труда предложило продлить выплату материнского капитала на пять лет — до 2023 года, об этом заявлял глава ведомства Максим Топилин. По его словам, министерство уже выдвигало данное предложение правительству. «Просто дадим ряд поручений. Дальше работаем, прорабатывается это все», — заявлял он.
Материнский капитал выплачивают семье, где родился или усыновлен второй ребенок. Программа по выплате действует с 2007 года. Тогда размер выплаты составлял 250 тыс. руб. Затем сумма ежегодно увеличивалась, а в 2015 году она достигла 453 тыс. руб. и была заморожена.