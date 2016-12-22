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СМИ узнали о разногласиях в правительстве по поводу продления маткапитала
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СМИ узнали о разногласиях в правительстве по поводу продления маткапитала
Общество, 09:46
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СМИ узнали о разногласиях в правительстве по поводу продления маткапитала
Минтруда и Минфин не могут договориться о мерах повышения рождаемости в России. Предложение по продлению программы материнского капитала до 2023 года в Минфине отвергают, но альтернативные меры едва ли исправят ситуацию
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Министерство труда и Министерство финансов не могут прийти к единому мнению по поводу мер стимулирования рождаемости в России, об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники среди федеральных чиновников.

​По информации издания, Минтруд на фоне падающей в России рождаемости направил в Минфин предложения по улучшению ситуации, среди которых, например, продление программы материнского капитала до 2023 года в то время, как сейчас программа действует до 2018 года, и введение программы поощрения женщин, родивших ребенка до 30 лет — с таким предложением ранее выступал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Однако такую инициативу в Минфине не поддержали — там уверены, что автоматическое продление программы материнского капитала «скорее дестимулирует рожать двух детей, поскольку до ее окончания остается еще несколько лет». Кроме того, в Минфине подчеркнули, что подобные меры должны быть адресными, чего нельзя сказать о программе материнского капитала.

Материнский капитал: инструкция по применению
Деньги

В качестве альтернативы Минфин предложил сохранить выплату материнского капитала до 2019 года, а потом изменить условия, которые и будут являться факторами адресности. Предложение Минфина состоит в том, чтобы выплачивать родителям компенсации только в тех регионах, где уровень рождаемости ниже среднего по стране, и в регионах с естественной миграционной убылью населения. Кроме того, денежные выплаты должны касаться только тех родителей, чьи доходы после рождения второго ребенка падают ниже 2,5 прожиточного минимума. Также Минфин предложил увеличить пособия по уходу за ребенком для женщин, рожающих раньше 25 лет.

Эксперты «Ведомостей», однако, склонились к тому, что последнее едва ли изменит ситуацию с рождаемостью, ведь речь идет о прибавке к пособию на 200-500 руб. в месяц. Кроме того, инициатива по поощрению женщин рожать до 25 лет приведет к ухудшению качества образования этих женщин, а следовательно, уменьшению числа работающих, что также негативно скажется на экономике России, как и проблемы с рождаемостью.

В начале мая Институт демографии, миграции и регионального развития России предложил президенту Владимиру Путину ввести налог на малодетных, об этом писала газета «Известия». Среди других мер, предложенных в законопроекте, названо установление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, предоставление им дополнительных услуг (турпутевок или абонементов в консерваторию), а также включение деятельности по уходу за детьми в общий трудовой стаж. Кроме того, законопроект предлагает предоставлять многодетным семьям право на расселение в передовых по качеству жизни специализированных поселениях — городках демографического будущего.

В начале марта Министерство труда предложило продлить выплату материнского капитала на пять лет — до 2023 года, об этом заявлял глава ведомства Максим Топилин. По его словам, министерство уже выдвигало данное предложение правительству. «Просто дадим ряд поручений. Дальше работаем, прорабатывается это все», — заявлял он.

Материнский капитал выплачивают семье, где родился или усыновлен второй ребенок. Программа по выплате действует с 2007 года. Тогда размер выплаты составлял 250 тыс. руб. Затем сумма ежегодно увеличивалась, а в 2015 году она достигла 453 тыс. руб. и была заморожена.
Автор: Ася Сотникова
Теги: Минфин , материнский капитал , Минтруд , рождаемость
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