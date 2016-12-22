В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей

В Государственной думе предложили ужесточить наказание водителей, которые не пропустили машину скорой помощи. Речь может идти в том числе и об уголовное ответственности

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Изменения в законодательство и Уголовный кодекс предложили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и группа депутатов из комитета по государственному строительству, сообщает газета «Известия». Так, в соответствии с текстом законопроекта не пропустившие машину скорой помощи водители будут лишены прав на срок от полутора до двух лет. Если же в результате задержки больной умрет, то водителю будет грозить уголовная ответственность и лишение свободы на срок до четырех лет.

В настоящее время непропуск скорой помощи грозит лишением прав на1-3 месяца.

Помимо наказания водителей документ предполагает и усиление ответственности за воспрепятствование законной деятельности врачей. Например, гражданин может получить 15 суток, если медика не пускают к пациенту. А если больной в этом случае помрет, то он также попадет под статью часть 1 ст. 124 УК России («Воспрепятствование оказанию медицинской помощи»).

Издание указывает, что документ поддержали в правительстве и Верховном суде, а Госдуме рекомендуют проголосовать за него в первом чтении. Однако эксперты Верховного суда при этом указали на неопределенность формулировки «создание препятствий доступа к больному».

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в комментарии «Известиям» выразил сомнение в том, что новый закон будет работать. Во-первых, нарушение водителем должен фиксировать инспектор, а он не всегда сможет отслеживать движение машины скорой помощи. Во-вторых, непонятно, что делать с водителем, который не сможет пропустить спецтранспорт просто потому, что ему некуда перестроиться.