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Подозреваемого в распылении газа 12 июня оставили под стражей на два дня
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Подозреваемого в распылении газа 12 июня оставили под стражей на два дня
Общество, 20:09
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Подозреваемого в распылении газа 12 июня оставили под стражей на два дня
Суд продлил на 48 часов срок задержания 17-летнего участника митинга в центре Москвы 12 июня. Подростку вменяется насилие в отношении представителя власти: он распылил в сторону омоновца слезоточивый газ
Фото: Олег Яковлев / РБК

Басманный суд Москвы отложил вопрос о мере пресечения подозреваемому в нападении на полицейского на несанкционированном митинге 12 июня в Москве. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК из зала заседаний. Подозреваемый — 17-летний школьник Михаил Г., который, по версии Следственного комитета, распылил газ на Пушкинской площади 12 июня, когда там проходила акция протеста против коррупции. В результате один из омоновцев получил ожог глаза.

Фоторепортаж с акции протеста в Москве Еще 20 фото
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О домашнем аресте подростка в суд ходатайствовал следователь Алексей Северилов. На заседании, которое началось почти с пятичасовым опозданием, он попросил перенести рассмотрение ходатайства на два дня, поскольку следствию, по его словам, необходимо собрать дополнительные материалы, доказывающие, что подозреваемого нужно изолировать. Адвокат Салман Джафаров возражал, что у суда в распоряжении достаточно материалов, чтобы прийти к выводу, что в домашнем аресте школьника нет необходимости; с ним согласилась и мать Михаила Г., которая участвовала в заседании в качестве его законного представителя.

«Решение суда — это чистая формальность. Следствие будет устанавливать статус квартиры, где он живет, и ее собственника», — уточнила после заседания координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова.

17-летний подозреваемый закончил 11-й класс, в день задержания он должен был сдавать ЕГЭ, рассказала после суда его мать. По ее словам, он намерен поступать на экономический факультет и в будущем собирается стать финансистом. Подросток симпатизирует оппозиционеру Алексею Навальному и анархистам. О планах идти на митинг подросток родителям не сообщил; они узнали о его участии в акции, только когда он написал матери сообщение о своем задержании.

Акции протеста против коррупции 12 июня прошли в десятках городов России; их организаторами были сторонники оппозиционера Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией. В ряде городов митинги сопровождались массовыми задержаниями. По данным «ОВД-инфо», в Москве было задержано 866 человек, которых доставили в 42 полицейских участка. МВД официально сообщало о 650 задержанных совокупно в Москве и Санкт-Петербурге. По информации «Открытой России», в обоих городах задержано было в общей сложности более 1,5 тыс. человек. В мэрии столицы задержания назвали «точечными».

Участники несанкционированной властями акции в субботу начали сообщать о применении «газа раздражающего действия» на Пушкинской площади около 15:00. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш предполагала, что газ могли применить против нее; фотограф Евгений Фельдман уточнил, что речь шла о перцовом баллончике и пустила его в ход, скорее всего, не полиция.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: митинг , Алексей Навальный , ФБК , акция 12 июня
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