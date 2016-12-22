Аркадий Дворкович сломал руку при занятиях неизвестным спортом

Вице-премьер заявил, что перенес из-за травмы операцию. По его словам, перелом он получил во время занятий спортом, вид которого уточнить не смог

Аркадий Дворкович (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Зампред правительства Аркадий Дворкович в ответ на вопрос журналистов о том, что у него с рукой, сказал, что сломал ее и перенес операцию, передает «Интерфакс».

«Спорт, перелом. К сожалению, пришлось сделать операцию. Все будет нормально», — рассказал вице-премьер. Журналисты спросили его, при каких обстоятельствах это произошло.

«Не помню, футбол или баскетбол. Я не помню, в какой момент это случилось. Это могло быть где угодно, даже во время игры в шахматы», — ответил Дворкович.

Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов разместил в своем Twitter видео с совещания по развитию АПК, которое проходит в Воронеже. На нем присутствовал Дворкович, он сидел с шиной на руке рядом с Владимиром Путиным.

Дворкович, отец которого был международным шахматным арбитром, является вице-президентом Российской шахматной федерации. С 2006 года входит в правление Российского футбольного союза.

В 2010 году Дворкович, занимавший тогда должность помощника президента, сыграл в шахматы с роботом. Годом позже Дворкович вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поучаствовал в благотворительном футбольном матче. В марте 2016 года Дворкович принял участие в футбольном матче между командой ветеранов футбола России и сборной мировых звезд, россияне тогда победили со счетом 3:2.

В 2016 году Дворкович вместе с занимавшим тогда должность министра спорта Виталием Мутко и президентом ФИФА Джанни Инфантино сыграли в товарищеском матче на чемпионате мира по футболу среди артистов. Мутко и Инфантино играли за команду волонтеров, а Дворкович — за сборную «Арт-Футбол». Матч завершился вничью.

Дворкович курировал в правительстве спорт до 19 октября 2016 года, когда Путин назначил Виталия Мутко вице-премьером по вопросам спорта и туризма.