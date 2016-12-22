Мэрия назначила нового главного судмедэксперта Москвы во время визита СКР

И.о. начальника бюро судмедэкспертизы Москвы стала Екатерина Колударова. Предыдущий глава бюро был уволен после обысков по делу о халатности. Совещание, где был назначен новый начальник, прошло в присутствии следователей

Екатерина Колударова (Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы)

Департамент здравоохранения Москвы назначил исполняющим обязанности начальника столичного бюро судмедэкспертизы Екатерину Колударову, которая ранее возглавляла гистологическое отделение бюро. Об этом РБК сообщил источник в учреждении и подтвердили РБК в пресс-службе департамента.

Колударова — кандидат медицинских наук, старший преподаватель Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ). Департамент здравоохранения признавал ее лучшим судмедэкспертом 2016 года.

Предыдущий руководитель бюро Евгений Кильдюшов был уволен после серии обысков в московских моргах. Причиной его ухода стало расследование уголовного дела о халатности руководства бюро, возбужденного в 2016 году, уточняли источники РБК. В департаменте здравоохранения отмечали, что Кильдюшов подал заявление по собственному желанию. В беседе с РБК Кильдюшов отказался от комментариев.

Совещание, на котором Колударову представили коллективу как нового руководителя бюро, прошло в пятницу днем, пока в здании находи​лись сотрудники Следственного комитета, рассказал собеседник РБК в учреждении. Источник в Главном следственном управлении СКР по Москве подтвердил, что в пятницу в бюро действительно шли следственные действия.