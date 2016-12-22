Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,73 57,08 EUR Нал. 68,42 67,70 USD Бирж. 57,19 -0,51 EUR Бирж. 67,79 -0,43 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 5763,13 +319,13 ММВБ 2093,92 -0,05% РТС 1153,55 +0,84% Brent 56,91 +0,90% DJIA 22889,84 +0,21% Nasdaq 6607,54 +0,24% FTSE 7543,34 -0,17%
Мэрия назначила нового главного судмедэксперта Москвы во время визита СКР
Лента новостей
Мэрия назначила нового главного судмедэксперта Москвы во время визита СКР 17:00, Общество ФИДЕ лишила Кирсана Илюмжинова полномочий президента 16:56, Спорт Делегация Украины потребовала у Совета Европы подать в суд на Россию 16:50, Бизнес Российский посол рассказал о беспрецедентном уровне русофобии в Швеции 16:45, Политика Никиту Белых госпитализировали в больницу «Матросской тишины» 16:45, Общество Украинским банкам запретили принимать российские деньги с видами Крыма 16:32, Финансы Партнер экс-главы «МегаФона» переделает фонари в сотовые вышки 16:20, Технологии и медиа Райффайзенбанк эвакуировал все отделения в России 16:16, Финансы В Тверской области возбудили уголовное дело после смерти 200 собак 16:09, Общество Организатор ареста Улюкаева нашел работу в бывшем банке РПЦ 16:05, Бизнес Шарапова выступит на Кубке Кремля впервые за 10 лет 16:04, Спорт Кремль назвал неприемлемым отказ США в визах для делегации военных 15:54, Политика Песков ответил на слова Земана о компенсации Украине за Крым 15:53, Политика При обрушении лесов на объекте «Транснефти» пострадали 20 человек 15:45, Общество Историки провели пикеты в Москве из-за ареста доцента в Белоруссии 15:43, Общество Кремль счел угрозой миру выход США из ядерной сделки с Ираном 15:40, Политика ФИДЕ потребовала от Илюмжинова не участвовать в президентских выборах 15:39, Спорт Опубликовано видео прохода первых сухогрузов под арками Крымского моста 15:31, Общество Ткачев предложил изымать перевозящие «санкционку» машины 15:28, Общество С рэпа по нитке: как зарабатывают мировые хип-хоп-лиги 15:21, Бизнес Возвращение идеологии: как дефицит времени диктует ход модернизации 15:14, Мнение Потребовавшего отдать Кубань украинского министра заподозрили в коррупции 15:10, Политика В Брюсселе эвакуировали здание Евросовета из-за токсичных паров 15:04, Общество Суд подтвердил штраф 30 млн руб. пострадавшему от санкций США россиянину 15:00, Экономика Основатель Gett предрек «Яндексгейт» и обвал акций интернет-компании 14:59, Бизнес Олимпийский комитет США потребовал наказать Россию за допинг 14:54, Спорт Песков счел неуместным вопрос о неоднозначной репутации Турчака 14:52, Политика В Минздраве рассказали о росте продолжительности жизни на селе 14:50, Общество
Мэрия назначила нового главного судмедэксперта Москвы во время визита СКР
Общество, 17:00
0
Мэрия назначила нового главного судмедэксперта Москвы во время визита СКР
И.о. начальника бюро судмедэкспертизы Москвы стала Екатерина Колударова. Предыдущий глава бюро был уволен после обысков по делу о халатности. Совещание, где был назначен новый начальник, прошло в присутствии следователей
Екатерина Колударова (Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы)

Департамент здравоохранения Москвы назначил исполняющим обязанности начальника столичного бюро судмедэкспертизы Екатерину Колударову, которая ранее возглавляла гистологическое отделение бюро. Об этом РБК сообщил источник в учреждении и подтвердили РБК в пресс-службе департамента.

Колударова — кандидат медицинских наук, старший преподаватель Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ). Департамент здравоохранения признавал ее лучшим судмедэкспертом 2016 года.

Предыдущий руководитель бюро Евгений Кильдюшов был уволен после серии обысков в московских моргах. Причиной его ухода стало расследование уголовного дела о халатности руководства бюро, возбужденного в 2016 году, уточняли источники РБК. В департаменте здравоохранения отмечали, что Кильдюшов подал заявление по собственному желанию. В беседе с РБК Кильдюшов отказался от комментариев.

Совещание, на котором Колударову представили коллективу как нового руководителя бюро, прошло в пятницу днем, пока в здании находи​лись сотрудники Следственного комитета, рассказал собеседник РБК в учреждении. Источник в Главном следственном управлении СКР по Москве подтвердил, что в пятницу в бюро действительно шли следственные действия.

Авторы: Маргарита Алехина, Полина Звездина, Дмитрий Серков.
Главное
Организатор ареста Улюкаева нашел работу в бывшем банке РПЦ Бизнес
Материалы по теме
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах Общество
Прокуратура занялась путаницей с телами женщин в морге Челябинска Общество
СК возбудил дело после пропажи тела старушки из морга в Красноярске Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку