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При обрушении лесов на объекте «Транснефти» пострадали 20 человек
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При обрушении лесов на объекте «Транснефти» пострадали 20 человек
Общество, 15:45
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При обрушении лесов на объекте «Транснефти» пострадали 20 человек
Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Лазарево» в Кировской области
Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Лазарево» (производственное подразделение АО «Транснефть-Прикамье») в Кировской области произошло обрушение монтируемых строительных лесов. Представитель «Транснефти» Игорь Демин в беседе с журналистами уточнил, что в результате обрушения четыре человека получили травмы тяжелой степени, передает корреспондент РБК.

«Смертельных случаев нет», — сказал представитель компании. Всего на объекте, по его словам, работали 32 человека. Демин уточнил, что проводимые работы были связаны со строительством резервуара и велись подрядной организацией ООО «Спецстрой-Сервис». Создана комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего, добавил он.

ТАСС со ссылкой на приемное отделение районной больницы Уржумского района области сообщает, что всего после инцидента были госпитализированы 20 человек.

«На месте работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Точное количество пострадавших устанавливается», — сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

Заместитель руководителя Гострудинспекции по охране труда Алексей Логинов не смог прокомментировать РБК информацию о происшествии в Кировской области. «Я не могу пока ничего вам сказать по этой информации», — заявил Логинов.

Авторы: Мария Бондаренко, Алина Фадеева, Екатерина Костина.
Теги: «Транснефть» , строительные леса
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