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Российские моряки с арестованного в ОАЭ судна попросили помощи
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Российские моряки с арестованного в ОАЭ судна попросили помощи
Общество, 14:35
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Российские моряки с арестованного в ОАЭ судна попросили помощи
В сорокаградусную жару на задержанном в порту Шарджа танкере из-за отсутствия топлива не работают холодильники и кондиционеры, моряки вынуждены жить на палубе и сутками сидят без воды
Танкер «Кристал Ист» (Фото: пресс-служба «Находка-Портбункер»)

Семь российских моряков с арестованного в порту Шарджа (ОАЭ) судна «Кристал Ист» просят помочь им вернуться домой. Принадлежащее российской компании «Находка-Портбункер» судно арестовано по иску Газпромбанка, которому судовладелец задолжал более $12 млн.

Судно находится в арабском порту уже более года, однако ранее на нем время от времени производилась замена экипажа. В последний раз — в середине июля 2017 года, когда сменились пять из семи человек.

Видео: РБК

«Последний раз замена экипажа проводилась 14 июля 2017 года, у нас на судне сменилось пять человек. 27 июля к нам подошли на катере представители береговой охраны, попросили судовую роль, попросили паспорта личного состава судна, после чего паспорта были изъяты. Представителями береговой охраны было выдано извещение о том, что судно арестовано по иску от Газпромбанка», — рассказал РБК второй помощник капитана танкера «Кристал Ист».

По словам моряка, изъятые паспорта находятся в отделении полиции порта Шарджа и возвращать их не хотят.

Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов пояснил РБК, что изъятие паспортов было «противозаконным», а без документов экипаж «Кристал Ист» не может вернуться на родину.

«В связи с этим Российский профсоюз моряков обратился в генеральное консульство РФ в Дубае, для того чтобы оно вмешалось и помогло гражданам России вернуть загранпаспорта, которые были изъяты портовыми властями, и после этого помочь решить вопрос об их репатриации в Россию. Консульство занимается сейчас этим вопросом», — добавил Суханов.

Тем временем арест существенно осложнил ситуацию на судне, так как компании, которые обслуживают заходящие в Шарджу суда, не хотят иметь дело с арестованным танкером.

«Из-за этого у нас постоянно возникают проблемы с поставкой топлива и провизии. Доходит до того, что у судна заканчивается топливо и не работает ничего. Экипаж живет на палубе открытой и спит там же, поскольку температура в надстройке доходит до плюс 45 градусов и ни вентиляции, ни кондиционирования, ничего. Холодильники оттаивают, мясо оттаивает, никаких условий для жизни нормальной нет», — пояснил моряк.

«Генеральный директор взял кредит в банке и деньги не отдает. И мы тут остались заложниками. Четыре дня были без воды, четверо суток без топлива, обесточены в жаре», — рассказал другой член экипажа «Кристал Ист».

По словам Суханова, в случае возвращения личных документов российское консульство назначит «агента, который будет обслуживать это судно и обеспечит репатриацию моряков на родину».

В течение предыдущих нескольких месяцев моряки с «Кристал Ист» еще и не получали зарплату, и только благодаря вмешательству профсоюза в сентябре судовладелец погасил долг перед ними. Однако с тех пор задолженность снова начала расти.

Серьезной проблемой является и отсутствие нормальной медицинской помощи. В сентябре один из моряков серьезно заболел; его обещали списать на берег, прислав замену, однако это обещание выполнено не было и лечить больного пришлось, руководствуясь советами из отдела кадров «Находка-Портбункера».

«Своими силами получилось человека вылечить, но само отношение людей к данной ситуации... Человеку требуется неотложная медицинская помощь, человека необходимо списать на берег — списание не произвели. Людям приходится рассчитывать строго только на себя», — пояснил собеседник РБК.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина.
Теги: ОАЭ
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