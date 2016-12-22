Замначальника IT-блока ФСБ отделался условным сроком за «злоупотребление»

Бывший заместитель начальника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Правиков получил условный срок по делу о злоупотреблении служебным положением. За неделю до него под стражей оказался и другой замглавы ЦИБа

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Приговор Правикову, задержанному еще в начале февраля, был вынесен 19 сентября, обратило внимание издание Republic.Пресс-секретарь Московского окружного военного суда Ирина Жирнова подтвердила РБК, что офицер ФСБ был признан виновным по ч.3 ст.285 УК («злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и ч.3 ст.286 УК («превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

«Правиков получил три года условно, приговор обжалуется в апелляционном порядке в Верховном суде. Суд вынес решение еще 19 сентября, но мы не выкладываем на сайте решения, которые обжалуются», - рассказала Жирнова.

О возбуждении уголовного дела в отношении Правикова 8 февраля сообщила газета «Коммерсантъ». Собеседник издания заявил, что причиной стал «какой-то подписанный им акт с мизерной суммой». При этом источник РБК рассказывал, что само расследование было связано с противостоянием ЦИБа, который занимается обеспечением безопасности в киберпространстве, и Центра защиты информации и специальной связи. По словам собеседника РБК, осенью 2016 года Правиков собирался переходить в Центр защиты информации, после чего у него возник конфликт с начальством.

Правиков работал в ЦИБ как минимум с 2005 года. Он несколько лет возглавлял управление информационных технологий (УИТ) ЦИБ, которое обеспечивает доступ к информации в компьютерах, определяет назначение и функциональные возможности программного обеспечения и компьютерных устройств, а также выявляет действия, произведенные с компьютером и информацией в нем.

Еще до Правикова был задержан другой заместитель главы ЦИБ ФСБ – Сергей Михайлов. Вместе со старшим оперуполномоченным 2-го отдела оперативного управления ЦИБа Дмитрием Докучаевым они в конце января были обвинены в государственной измене. Еще одним фигурантом дела являлся сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. При этом в самой «Лаборатории Касперского» подчеркивали, что дело относилось к тому периоду, когда Стоянов еще не работал в компании. В 2006-2010 годах он руководил отделом безопасности сети в фирме «РТКомм.Ру», которая оказывала услуги по передаче данных для ЦИБа.

Два раза акт приема работ Стоянову подписывал Правиков. Практически на всех остальных договорах стояла подпись руководителя ЦИБа Андрея Герасимова. Последний летом отправился на пенсию: вместо него Центр возглавил Сергей Скороходов.

При этом Bloomberg в своем материале от 11 июля утверждал, что Стоянов и в «Лаборатории Касперского» сотрудничал с ФСБ. Якобы он участвовал в создании системы защиты от DDoS-атак, которая передавала спецслужбам информацию о местонахождении атакующих.

Что именно вменяется «группе Михайлова» точно неизвестно. В конце августа адвокат одного из арестованных Иван Павлов в частности назвал враньем информацию телеканала «Дождь» о том, что сотрудники ЦИБа передавали США информацию о российских хакерах, в частности об арестованном на Мальдивах сыне депутата Госдумы от ЛДПР Романе Селезневе. При этом Павлов подтвердил, что в деле речь идет именно об измене в пользу США.

Собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, утверждает, что, по версии следствия, обвиняемые могли передавать секретную информацию Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США через Кимберли Зенц, бывшего старшего аналитика по киберугрозам американской компании iDefence, «дочки» IT-компании Verisign. Сама Зенц категорически отрицает свои связи со спецслужбами. По ее словам, с Михайловым она знакома никогда не была, а Стоянова считает уважаемым экспертом в сфере борьбы с киберпреступностью.