Синтетические наркотики обогнали опиаты по популярности в России

Правоохранительные органы зафиксировали рост оборота синтетических наркотиков в России. По словам главы управления МВД по борьбе с наркотиками, именно на противодействие торговле «синтетикой» направлены усилия ведомства

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Оборот синтетических наркотиков в России вырос в 2017 году и превзошел по объемам опиаты, рассказал начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов во время брифинга в Саратове, передает «Интерфакс».

По его словам, каннабис по-прежнему лидирует по объему изъятых у наркоторговцев запрещенных веществ, а «синтетика» занимает второе место. «[На втором месте] до этого были опиаты, теперь синтетика», — сказал Храпов.

Храпов также рассказал об итогах операции «Канал — Волжский рубеж», проведенной с 9 по 13 октября правоохранительными органами шести стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. По его словам, во время спецоперации было изъято порядка 4 т наркотиков.

«Это в том числе опиум, гашиш, синтетические наркотики и другие, поставляемые из Европы, Китая, стран средней Азии», — сказал Храпов (цитата по ТАСС).

Глава управления по контролю за оборотом наркотиков МВД также рассказал, что в России было ликвидировано около 150 лабораторий, которые специализировались на производстве синтетических наркотиков.

Храпов подчеркнул, что сейчас усилия всех подразделений наркоконтроля направлены на борьбу с распространением именно этого вида наркотиков, в том числе через интернет, и напомнил, что ведомству в сентябре удалось закрыть крупнейшую в России виртуальную торговую площадку, где продавали запрещенные вещества.

Заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков добавил, что в операции «Канал — Волжский рубеж» также были задействованы наблюдатели от Ирана, Китая, Сербии. Всего за пять дней операции было выявлено около 500 наркопреступлений, возбуждено около 4 тыс. уголовных дел, отметил он.

В середине сентября МВД в ответ на запрос депутата Госдумы отчиталось о том, что ведомству удалось ликвидировать крупнейший в России интернет-магазин наркотиков ​RAMP (Russian anonymous marketplace). Он действовал в русскоязычном сегменте темного интернета (даркнета) TOR. Запрос был направлен ведомству депутатом Госдумы Александром Горелкиным, который заявил, что, по его «ощущению», правоохранительные органы недостаточно занимаются решением проблемы торговли наркотиками в интернете.

В ответе на запрос Горелкина МВД также сообщило, что ведомством была пресечена работа 1345 интернет-ресурсов, специализировавшихся на продаже запрещенных веществ.