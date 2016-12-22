ФСБ полгода прослушивала разговоры сотрудников Роскомнадзора

Разработка подозреваемых в крупном мошенничестве сотрудников Роскомнадзора продолжалась около полугода. Сама же схема выплат зарплат «мертвым душам» существовала с 2012 года

Как сообщает газета «Коммерсантъ», задержанию группы чиновников Роскомнадзора, среди которых пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский и генеральный директор «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ) Анастасия Звягинцева, предшествовала масштабная оперативная разработка. В течение примерно полугода сотрудники ФСБ прослушивали телефонные переговоры подозреваемых чиновников и проводили выемку данных из банкоматов, которыми они пользовались.

Изначально дело об особо крупном мошенничестве было заведено в отношении неустановленных лиц, а первые фигуранты в нем появились в конце прошлой недели.

По мнению следователей, съема, в соответствии с которой в Роскомнадзор трудоустраивались «мертвые души», получавшие реальные зарплаты, действовала с 2012 года. За это время, как считают в Следственном комитете, было похищено около 20 миллионов рублей.

Звягинцева признала, что устраивала «мертвые души» на работу. Однако она утверждает, что это делалось с целью удержать «ценных сотрудников». Если специалист получал 70 тысяч в качестве зарплаты, то доплаты ему достигали 80 тысяч рублей. Это якобы удерживало его от перехода в коммерческую структуру.

Пока фигурантами дела проходят четыре человека. Помимо Звягинцевой и Ампелонского это начальник правового управления Борис Едидин, а также глава аппарата Александр Весельчаков. Однако, как указывает издание, сейчас следователи занимаются поисками других возможных участников зарплатной схемы.