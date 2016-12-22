Мэрия рассказала о планах благоустройства после 2018 года

Московские власти планируют благоустроить пойму реки Яузы после 2018 года. Об этом РБК сообщили в Комплексе городского хозяйства. Как следует из проекта столичного бюджета, программу «Моя улица» продлят до 2020 года, хотя изначально планировали завершить в 2018-м.
В 2018 году планируется закончить благоустройство улиц Николоямская, Верхняя и Нижняя Радищевская, Высоцкого, Воробьевской набережной, парка в районе Ходынского поля, «а также ряда улиц и переулков в ЦАО». В начале октября на официальном сайте мэрии сообщалось, что указанные улицы (кроме набережной и парка на Ходынском поле) вошли в программу «Моя улица» и будут благоустроены уже до конца текущего года.
В следующем году планируется продолжить благоустройство поймы Яузы общей площадью 379 га. «Из них 233 га было благоустроено ранее, оставшиеся 146 га будут благоустроены в 2018–2019 году», — пояснили в комплексе городского хозяйства.
Одновременно идет разработка адресов для благоустройства в 2019–2020 годах. Окончательный список будет утвержден после «общественных обсуждений». В мэрии добавили, что программа «Развитие городской среды» включает в себя благоустройство улиц, парков, общественного пространства на территории префектур.
Согласно проекту бюджета Москвы в ближайшие три года на программу «Моя улица» потратят 94,5 млрд руб. Программа стартовала в 2015 году и должна была закончиться в 2018-м. В июле вице-мэр Петр Бирюков заявил, что проект «Моя улица» не закончится никогда.
По первоначальным планам «Моя улица» должна была быть реализована в 2015–2018 годах. Ее официальное название — «Благоустройство улиц и городских общественных пространств «Моя улица» на 2015–2018 годы». За первые два года в рамках программы было отремонтировано более 100 улиц, в 2017 году работы должны пройти на 80 улицах. В основном работы проводились в центре города. Были благоустроены Бульварное и Садовое кольца. В следующем году «Моя улица» распространится на спальные районы, сообщал глава департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.
Как ранее подсчитал РБК, в 2015 году расходы на «Мою улицу» составили около 20 млрд руб., в 2016-м — уже 32,9 млрд руб., в текущем году затраты существенно превысят 40 млрд руб.