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Генпрокуратура заявила о 61 уголовном деле из-за госзакупок
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Генпрокуратура заявила о 61 уголовном деле из-за госзакупок
Общество, 12:34
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Генпрокуратура заявила о 61 уголовном деле из-за госзакупок

Генпрокуратура нашла массовые нарушения в реализации госконтрактов во всех регионах России. По результатам проверок возбуждено 61 уголовное дело. Об этом РБК рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«С июля 2015 года по сентябрь 2017 года органы прокуратуры внесли 11 тыс. представлений об устранении нарушений, к дисциплинарной ответственности было привлечено 5,2 тыс. должностных лиц, к административной — 844», — сообщил Куренной.

В следственные органы для организации процессуальных проверок было направлено 94 материала, по 61 из них возбудили уголовные дела, добавил представитель прокуратуры. «Это позволило погасить перед предпринимателями задолженность на сумму около 72 млрд рублей», — отметил Куренной.

В Краснодарском крае после прокурорской проверки заказчики выплатили 8,5 млрд. руб., в Московской области — 5,1 млрд. руб., Курганской области — 3 млрд. руб., в Саратовской и Ярославской областях — по 2,3 млрд. руб., в Крыму и Москве — по 2 млрд. руб., рассказал Куренной.

Теги: Генпрокуратура , Административные правонарушения , госконтракты
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