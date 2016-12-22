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Растрата и девять дел: зачем сотрудники ФСБ пришли к замдиректора ФСИН
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Растрата и девять дел: зачем сотрудники ФСБ пришли к замдиректора ФСИН
Общество, 22:36
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Растрата и девять дел: зачем сотрудники ФСБ пришли к замдиректора ФСИН
Задержанию замдиректора ФСИН Олега Коршунова по делу о растрате более 50 млн. руб. предшествовала масштабная проверка ведомства Генпрокуратурой, которая выявила нарушения при расходовании бюджетных средств на 1,5 млрд руб.
Олег Коршунов (Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС)

Хищение гособоронзаказа

Утром в среду, 13 сентября, сотрудники Федеральной службы безопасности и Главного следственного управления СКР задержали замдиректора ФСИН Олега Коршунова. Во ФСИН Коршунов с 2013 года руководил финансово-экономическим управлением, а замдиректора службы он стал в 2014-м.

Обыски прошли в московской квартире Коршунова, а также на его яхте, пришвартованной в Подмосковье, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил другой собеседник, близкий к следствию. Сотрудники ФСБ, проводившие задержание, изъяли у Коршунова коллекцию дорогих часов, наличные деньги и документы, которые передадут следствию для анализа, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

Следователи изучат доходы Коршунова и проанализируют его активы, сообщил РБК другой источник, близкий к следствию. По информации собеседника РБК, замдиректора ФСИН владеет парком дорогих автомобилей (Mercedes S-класса, два автомобиля Cadillac), а также является собственником мотоцикла Harley Davidson и двух катеров.

Кто такой Олег Коршунов

Заместитель директора ФСИН Олег Коршунов в 1985 году окончил Московский финансовый институт (кредитно-экономический факультет) по специальности «финансы и кредит». Он учился вместе с министром финансов Антоном Силуановым, рассказал РБК источник в пенитенциарном ведомстве.

После окончания срочной службы Коршунов работал заместителем управляющего медведковским отделением Жилсоцбанка СССР, затем работал в ряде банков.

Возглавлял управление экономического развития и торговли Рязанской области. Именно там он познакомился с Андреем Мухетдиновым, который в 2014 году стал руководителем ФГУП «Калужское». Коршунов окончил в 2012 году РАНХиГС, с 2013 года стал начальником финансово-экономического управления ФСИН и в этом же году был назначен на должность замруководителя ведомства. В октябре 2015 года Коршунову указом президента России присвоен классный чин действительного государственного советника РФ 2-го класса.

Проверка Генпрокуратуры

Задержанию Коршунова предшествовала масштабная проверка ФСИН Генпрокуратурой, сообщили собеседники РБК. Проверка проводилась в центральном аппарате ФСИН, в подведомственных ФСИН федеральных государственных предприятиях (ФГУП), а также примерно в 30 территориальных управлениях службы, рассказали собеседники РБК. Претензии прокуратуры касались в первую очередь тех подразделений, которые отвечали за снабжение подразделений ФСИН. Их куратором являлся Олег Коршунов, отвечавший в ведомстве за тыловое обеспечение.

Прокуратура, по данным источников РБК, обнаружила факты незаконной закупки продовольствия, в том числе той, которая проводилась в рамках гособоронзаказа. Речь идет о снабжении частей и военизированных подразделений ФСИН, в том числе спецназа пенитенциарного ведомства. Продовольствие для военизированных частей закупается в рамках гособоронзаказа.

Прокурорская проверка выявила нарушения при расходовании бюджетных средств более чем на 1,5 млрд руб. — в основном в тех подразделениях, которые курировал Коршунов. Материалы проверки Генпрокуратура направила в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. В СК возбудили дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения), фигурантом которого и стал Коршунов, уточнил источник, близкий к следствию.

При этом следователи по материалам Генпрокуратуры возбудили еще восемь уголовных дел, но по каким статьям УК, собеседники не сообщили. Директору ФСИН по итогам проверки было вынесено представление, а более 50 должностных лиц ведомства привлекли к дисциплинарной ответственности. В Генпрокуратуре не прокомментировали подробности проведенной во ФСИН проверки. В пресс-центре ФСИН весь день не подходили к телефону.

Тюремная монополия

Как следует из материалов дела в отношении Коршунова, с которыми ознакомился РБК, одной из причин для начала расследования стало обращение в правоохранительные органы основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

Осечкин обратился 13 марта в следственное управление СКР по Калуге с просьбой проверить факты хищения денежных средств Коршуновым и руководителем ФГУП «Калужское» Андреем Мухетдиновым. Это ФГУП занимается обеспечением колоний и СИЗО едой и товарами первой необходимости, а также трудоустройством осужденных в исправительных заведениях.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Следователи из Калуги передали материалы проверки по заявлению Осечкина в следственное управление по Москве, следует из материалов дела. Калужские следователи обнаружили в действиях Коршунова признаки преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Эпизод, связанный с растратой, по которому проходит Коршунов, появился позже, объясняет РБК источник, близкий к следствию. «Согласно доводам Осечкина В.В., заместитель директора ФСИН России Коршунов О.А. злоупотребил служебными полномочиями и создал преступную схему совместно с Мухетдиновым А.», — говорится в материалах проверки калужского СК, которые ушли столичным следователям. Преступная группа, уточняют сотрудники калужского СК, похитила более 1 млрд руб.

Коршунов вместе с Мухетдиновым создал в колониях и СИЗО сеть интернет-магазинов, которые работали под началом ФГУП «Калужское», рассказал РБК Осечкин. Интернет-магазины в колониях и изоляторах были и до создания сети под ФГУПом «Калужское», но руководили ими частные предприниматели, уточнил он. «У предпринимателей были контракты с управлением ФСИН по Москве, по которым 18% от оборота они перечисляли в бюджет. Коршунов же замкнул все контракты на ФГУП «Калужское», — поясняет Осечкин.

В 2015 году торговля в колониях и СИЗО привлекала внимание Федеральной антимонопольной службы. ФАС проверила торговую деятельность в тюремном ведомстве и установила, что на рынке товаров и услуг для заключенных СИЗО работали несколько хозяйствующих субъектов. В Москве было три крупных игрока — ООО «Спецпродукт», ООО «Юник-Альянс», ООО «Универсклад». Эти компании принимали заказы от родственников арестантов через интернет-магазины и платежные терминалы в самих СИЗО, собирали заказы и осуществляли их доставку до режимных учреждений, где передавали их сотрудникам ФСИН. За эту услугу магазины перечисляли в бюджет учреждений от 18 до 23% от прибыли. В 2013 году доходы за оказание этой услуги в московских следственных изоляторах составили 88,3 млн руб., уточняли в апреле 2015 года в ФАС.

С 2014 года на основании телеграммы заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова единственным хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговлю продуктами питания и товарами первой необходимости в московских СИЗО, стало ФГУП «Калужское». Частным игрокам предложили заключить договоры с этим ФГУП, куда предлагалось отчислять средства, которые до этого поступали напрямую в бюджет ФСИН. В 2015 году ФГУП «Калужское» отказалось продлевать эти договоры и заключило договор с платежным агентом ООО «Интакс», монополизировав рынок торговли товарами для заключенных через платежные терминалы и интернет. Ежегодная прибыль от торговли в семи столичных и 12 подмосковных СИЗО, по оценке собеседника РБК в одном из предприятий, занимавшихся торговлей в СИЗО, составила 250–300 млн руб. в год.

До назначения Коршунова магазины при СИЗО, в которых осужденные и их родственники могли покупать продукты первой необходимости, конкурировали, но замдиректора ФСИН «это все монополизировал», сказал РБК соучредитель правозащитного фонда «Русь Сидящая» Алексей Козлов. «ФГУП «Калужское» стал держать монопольно высокие цены на продукты питания и товары первой необходимости», — отметил Козлов.

На крестах

Претензии силовиков к Коршунову могут быть связаны со строительством СИЗО «Кресты-2» в Колпино Ленинградской области, отметил другой собеседник РБК, близкий к следствию. Речь идет о двух уголовных делах по факту хищений при строительстве СИЗО по ст. 160 УК РФ (растрата) и по ст. 159 УК РФ (мошенничество) на общую сумму 100 млн руб., сообщала в середине августа интернет-газета «Фонтанка». Издание анонсировало скорое увольнение Коршунова. По данным «Фонтанки», исполняющий обязанности министра юстиции России (ФСИН подведомственен Минюсту) Сергей Герасимов получил от директора ФСИН Геннадия Корниенко обращение, в котором предлагалось освободить Коршунова от занимаемой должности. По мнению директора службы, его заместитель не справился с задачей строительства нового СИЗО. Внутренний аудит ФСИН, по данным издания, показал выявленную при строительстве недостачу в 425 млн руб.

На территории следственного изолятора «Кресты-2» (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Авторы: Дмитрий Серков, Вячеслав Козлов.
Теги: коррупция , ФСБ , уголовное дело , Следственный комитет , ФСИН
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