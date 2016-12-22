На генпрокурора Украины завели дисциплинарное дело за посты в Facebook

Дисциплинарная комиссия прокуроров Украины открыла против генпрокурора страны Юрия Луценко дело из-за его сообщений в социальной сети Facebook. В комиссии сочли, что ряд постов генпрокурора нарушает презумпцию невиновности

Юрий Луценко (Фото: Nazar Furyk / Zuma / TASS)

На Украине открыли дисциплинарное дело против генпрокурора Юрия Луценко и его заместителя, главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на документы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Украины.

Дисциплинароное дело заведено против Луценко и Матиоса из-за публикаций в социальной сети Facebook, которые, согласно закону Украины «О прокуратуре», «нарушают презумпцию невиновности».

Согласно документам, опубликованным изданием, речь идет о публикациях Луценко в Facebook от 6 июля, 8 и 3 июня, а также 15, 17 и 31 марта.

Так, например, 6 июля Луценко писал о том, что за «вымогательство взятки в $150 тыс.» задержаны топ-менеджеры ПАО «Украинская железная дорога» Андрей Тимошенко и Александр Ященко.

В другом сообщении от 8 июня Луценко рассказал о задержании «при получении взятки» судьи Ковельского местного суда Волынской области. «Судья-коррупционер требовал и получил неправомерную выгоду в размере 4 тыс. грн за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении», — написал тогда генпрокурор Украины.

При этом в публикации от 16 мая генпрокурор не только писал о задержании главы медицинской комиссии за взятку в 75 тыс. грн от «участника АТО» за выдачу поддельной справки об инвалидности, но и жаловался на сложность соблюдения презумпции невиновности, говорится в документе, который опубликовала «Украинская правда».

«Сегодня Черкасской прокуратурой совместно с оперативниками УСБУ и ГУНП задержан председатель врачебно-квалификационной комиссии коммунального учреждения «Городищенское территориальное медицинское объединение», который требовал и получил 75 тыс. грн от участника АТО за содействие в оформлении комиссией медицинских документов для установления группы инвалидности», — написал тогда генпрокурор Украины и добавил: «Иногда трудно удержаться в рамках закона и презумпции невиновности».

В соответствии с законом Украины «О прокуратуре» публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности, является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности, указывает «Украинская правда».

В середине августа против главного военного прокурора Украины Матиоса уже завели одно дело о дисциплинарной ответственности за нецензурную лексику. Тогда на неподобающее поведение Матиоса пожаловалась международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International на Украине.