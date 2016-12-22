СК возбудил 9 уголовных дел по итогам проверки ФСИН

По результатам проверок были выявлены массовые нарушения в сфере расходования бюджетных средств на сумму более 1,5 млрд руб.

Олег Коршунов (Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС)

Девять уголовных дел, в том числе и в отношении замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова, были возбуждены после проведения весной 2017 года комплексной проверки Генпрокуратуры по вопросу выполнения гособоронзаказа (в том, что касается снабжения частей ФСИН, в том числе спецназа ведомства), рассказал источник РБК, близкий к следствию, и подтвердил собеседник, близкий к ФСИН.

По его словам, объектами проверки были как центральный аппарат ФСИН, так и подведомственные ГУП и ФГУП. По результатам были выявлены массовые нарушения в сфере расходования бюджетных средств на сумму более 1,5 млрд руб. При этом массовые нарушения были выявлены в первую очередь в тех подразделениях, которые курировал Коршунов, в чьем ведении находились вопросы тылового обеспечения.

Предметом расследования стали незаконные действия при закупке продовольствия для нужд уголовно-исполнительной системы в рамках гособоронзаказа с причиненным ущербом государству на сумму более 50 млн руб.

В порядке ст. 37 УПК РФ Генпрокуратура вынесла постановление о направлении материалов проверки в Следственный комитет для принятия решения об уголовном преследовании. СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) в отношении Коршунова. В ходе обыска у него дома было найдено большое количество дорогостоящих золотых часов, а также наличных денег.

Директору ФСИН внесено представление, более 50 должностных лиц ФСИН были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Генпрокуратура отказалась от комментариев.