Депутат попросил Генпрокуратуру проверить рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного

Петербургский депутат Андрей Анохин попросил Генпрокуратуру проверить рэп-баттл между Oxxxymiron и Гнойным на эктремизм и оскорбление чувств верующих. Он сообщил РБК, что делает это перед собственным «баттлом» с другим депутатом

Андрей Анохин (Фото: Сергей Ермохин / Интерпресс / ТАСС)

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия» Андрей Анохин направил запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой проверить рэп-баттл между Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Гнойным (Вячеслав Карелин) на экстремизм, разжигание межнациональной розни и оскорбление чувств верующих. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

По словам Анохина, его лично «ничего не задело в этом баттле», и «было интересно его смотреть», однако провести такую проверку необходимо для того, чтобы утвердить правила проведения «подобных мероприятий» и предотвратить потенциальные нарушения действующего законодательства. «Чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободными мы можем быть в рэп-баттлах», — пояснил Анохин.

Комментируя РБК факт обращения в Генпрокуратуру, депутат пояснил, что его обращение в надзорное ведомство — «хайп» перед предстоящим Анохину «рэп-баттлом» с депутатом Максимом Резником.

«У нас 5 октября будет рэп-баттл, будут обсуждаться не подростковые темы на матерном языке, а будет столкновение двух философий — оппозиционной и государственной. То, что сегодня вы видели — это хайп от депутата Анохина в преддверии реального рэп-баттла, на котором будут обсуждаться вопросы фильма «Матильды», коррупции, оппозиционных митингов», — сказал он.

Запись словесного поединка между рэп-исполнителями Oxxxymiron и Гнойным была опубликована в ночь на 14 августа. Видеоролик с баттлом менее чем за неделю собрал 18 млн просмотров и стал одним из самых популярных в этом жанре за всю его историю в России.

Вскоре после этого первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал изменить законодательство, чтобы ввести наказание для государственных СМИ за публикацию материалов о роликах, содержащих ненормативную лексику. По его словам, государственная пресса, опубликовавшая информацию об этом ролике, поступили непрофессионально «с точки зрения тех денег, которые им дает государство». Говоря о видео рэп-поединка, Онищенко заявил, что там использовался «убогий» язык, а интернет в целом «отражает духовную убогость» общества.



После этого Роскомнадзор решил оштрафовать на 50 тыс. руб. за «нецензурную брань» те СМИ, которые опубликовали запись или прямую ссылку на запись рэп-баттла между Oxxxymiron и Гнойным. В итоге «профилактические письма» от ведомства с предупреждениями за размещение в своих материалах гиперссылки на видеозапись рэп-баттла между Oxxxymiron и Гнойным, получили 26 СМИ, включая РБК, «Ведомости», «Коммерсантъ», «Эхо Москвы», «Российская газета», «Известия», «Взгляд», Lenta.ru и другие.

Комментируя сообщение о запросе Анохина в Генпрокуратуру в своем Twitter, Oxxxymiron отметил, что это «логичное развитие событий».

«Остается надеяться, что кто-нибудь наверху понимает: если найдут экстремизм — последствия негативно аукнутся всем», — написал рэпер. Он также пояснил, что под «всеми», он имел в виду «не рэп-тусу», а общество в целом. «В том числе тем власть имущим, кто позволит этому случится», — пояснил он.

​Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Гнойный (Вячеслав Карелин) — российские исполнители хип-хопа.

Oxxxymiron — один из самых популярных представителей жанра в России. Его альбом «Горгород» спустя два дня после релиза, 15 ноября 2015 года, стал лидером российского iTunes и держался на этой позиции несколько недель. В 2017 году журнал Forbes включил Oxxxymiron в список богатейших знаменитостей, оценив его доход в $1,3 млн.

Исполнитель Вячеслав Карелин (Гнойный) выступает также под псевдонимами Слава КПСС, ​Соня Мармеладова, Бутер Бродский, Ежемесячные. Известен главным образом как баттл-рэпер, участник проекта «Антихайп». В прошлом году, впервые выступив на Versus, он получил «вызов на баттл» от Oxxxymiron.

На момент публикации заметки получить комментарий Oxxxymiron и Гнойного РБК не удалось.