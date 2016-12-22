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Мединский призвал полицию пресечь давление на кинотеатры из-за «Матильды»
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Мединский призвал полицию пресечь давление на кинотеатры из-за «Матильды»
Общество, 13:37
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Мединский призвал полицию пресечь давление на кинотеатры из-за «Матильды»
Министр потребовал «жестко пресечь» давление «распоясавшихся активистов», нагло именующих себя «православными», на государство и кинобизнес. Он также заявил, что «не знает», чем руководствовалась Поклонская, «затевая этот гвалт»
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Министр культуры Владимир Мединский выступил с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Документ есть в распоряжении РБК.

​В сообщении говорится, что Министерство культуры «до последнего старалось воздерживаться» от вмешательства в скандал вокруг фильма Алексея Учителя, однако «последние события вынуждают высказаться со всей определенностью».

«Фильму присвоена категория 16+. Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката. Любые намерения «инициативщиков» на местах «запретить показ», любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», — говорится в заявлении министра культуры.

Прокатное удостоверение федерального образца — это единственный и исчерпывающий документ, который разрешает прокат на всей территории России, подчеркнул он.

Он также напомнил, что Минкультуры выдает прокатное удостоверение той или иной ленте в соответствии с законной процедурой, и именно в законе «четко прописаны» основания для отказа в его выдаче. «Их в случае с «Матильдой» нет. Мы руководствуемся законом, а не частной вкусовщиной», — указал Мединский.

По его словам, «любая полемика» о фильме Алексея Учителя «сейчас беспредметна», а «позиция граждан, которые «фильм не видели, но гневно осуждают» — «вдвойне абсурдна».

Мединский также рассказал, что сам лично фильм уже видел, и готов свидетельствовать, что «в нем нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии».

История со съемками и демонстрацией фильма «Матильда» сейчас «достигла невиданного накала» из-за публичных угроз, преследования авторов фильма, поджогов, и отказа киносетей демонстрировать фильм, считает Мединский.

«Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных «активистов»-поджигателей, нагло именующих себя «православными», — отметил министр и подчеркнул, что такого рода «активисты» дискредитируют как Церковь, так и государственную культурную политику.

Министр также выразил надежду, что в России «здоровое гражданское общество», в котором достаточно «законных и эффективных механизмов общественного диалога», и попросил «руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся «активистов» с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений», а также дать «принципиальную и справедливую» оценку их действиям.

Накануне, 12 сентября, объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» отказалась от демонстрации фильма Алексея Учителя «Матильда». Руководство сети объяснило, что представители сети в разных городах начали получать угрозы от организации «Христианское государство — Святая Русь».

В письмах говорилось «о возможных поджогах, потенциальной угрозе жизни наших посетителей», рассказала директор по связям с общественностью киносети Александра Артамонова, уточнив, что активисты в своих посланиях также утверждали, что «для защиты своих интересов они будут использовать любые методы». По ее словам, письма с такими угрозами получили представители кинотеатров сети в Екатеринбурге, в Ставрополе и в Челябинске.​

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Авторы: Наталья Демченко, Илья Немченко.
Теги: Владимир Мединский , Полиция , «Матильда»
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