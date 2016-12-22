Мединский рассказал о возмущении от «истерии» вокруг «Матильды»

Министр культуры Владимир Мединский, комментируя ситуацию с отказом объединенной сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» от демонстрации картины Алексея Учителя «Матильда», пояснил, что его возмущает «умышленно нагнетаемая истерия» вокруг этой ленты. Об этом министр культуры написал в Twitter.
«Возмущает, конечно, не «отказ кинотеатров» — это их право.
Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг, в принципе, обычного художественного фильма», — подчеркнул Мединский.
О том, что в кинотеатрах «Синема парк» и «Формула кино» не будут показывать «Матильду», стало известно накануне, 12 сентября. В пресс-службе объединенной сети заявили, что это решение связано «исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма». Глава сети Роман Линин подчеркнул, что «это вынужденное решение». По его словам, несмотря на то, что весь скандал вокруг картины «возможно, поднял ее коммерческий потенциал», безопасность зрителей для руководства киносети приоритетна.
Комментируя это сообщение раньше, Мединский заявил, что «в связи с данной ситуацией» он «долго терпел», и его «чаша терпения переполнена». Он также обещал, что подготовит заявление вечером 12 сентября.
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