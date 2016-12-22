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Роспотребнадзор заявил о росте в 2 раза хронических болезней у школьников
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Роспотребнадзор заявил о росте в 2 раза хронических болезней у школьников
Общество, 09:33
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Роспотребнадзор заявил о росте в 2 раза хронических болезней у школьников
Как выяснил Роспотребнадзор, нынешние школьники стали болеть значительно чаще. Специалисты утверждают, что это связано с неправильным питанием — количество страдающих ожирением и сахарным диабетом в последние 10 лет резко возросло

Число школьников с хроническими заболеваниями и функциональными нарушениями за последние 10 лет увеличилось в два раза. Чаще всего современные школьники страдают заболеваниями, связанными с неправильным питанием, об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Большая часть нарушений здоровья связана с нерациональным питанием детей, избыточным потреблением соли, сахара, мучных продуктов, недостаточным потреблением овощей и фруктов, пояснили в ведомстве.

«Частота функциональных нарушений увеличилась в 1,5 раза, хронических болезней — в два раза. Более половины школьников 7-9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические болезни», — заявили в Роспотребнадзоре.

По данным специалистов ведомства, больше всего среди современных детей распространены заболевания желудочно-кишечного тракта, ожирение, сахарный диабет и другие заболевания, связанные с питанием. «Нарушения питания детей и подростков служат одной из важных причин возникновения алиментарно-зависимых заболеваний», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как пояснили в ведомстве, дети дошкольного и школьного возраста слишком мало используют в своем рационе молочных продуктов, растительных масел, овощей, фруктов и рыбы. Такие отклонения в пищевых привычках приводит к недостатку в организме ребенка кальция, железа, йода и цинка. И, напротив, избыточное потребление сахара, соли, специй, муки и переокисленных жиров приводит к ожирению и другим последствиям нарушения обмена веществ, например, к сахарному диабету.

А Роспотребнадзоре напомнили, что распространение ожирения среди детей была особенно актуальна во второй половине 2000-х годов.

«Особенно впечатляющим представляется рост частоты этих состояний в период с 2005 по 2012 годы, при этом увеличение наблюдалось в различных возрастных группах детей», — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве называют растущее количество детей с ожирением тревожной тенденцией, создающей угрозу здоровью следующих поколений. «Проблема ожирения затрагивает весь жизненный цикл: у матерей, страдающих ожирением, выше вероятность рождения детей с избыточной массой тела, а у такого ребенка выше вероятность того, что она сохранится в зрелом возрасте. Вероятность развития ожирения с момента рождения зависит как от генетических факторов, так и от факторов окружающей среды», — заключили специалисты.

Согласно данным, которые Роспотребнадзор опубликовал в июне, наиболее высокий уровень заболеваемости ожирением установлен в ​Ненецком АО, Алтайском крае и Пензенской области. Исследование касалось только взрослого населения.

С 2011 по 2015 год заболеваемость ожирением выросла в 2,3 раза — со 123,65 случаев на 100 тыс. человек до 284,8 случаев. При этом Роспотребнадзор прогнозирует тенденция к росту этого показателя.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Роспотребнадзор , дети , школьники , ожирение , сахарный диабет
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