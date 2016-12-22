Во главе Центра подготовки космонавтов решили поставить летчика

Структурная реформа ожидает Центр подготовки космонавтов, узнала газета «Коммерсант». Ее инициатор — вице-премьер Дмитрий Рогозин. Вместо космонавта Юрия Лончакова центр возглавит летчик Павел Власов

Павел Власов (слева) (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Новым главой Центра подготовки космонавтов будет назначен летчик-испытатель Павел Власов, рассказал газете «Коммерсант» источник в авиационной и космической промышленности. Эти данные подтвердил и источник в правительстве.

Собеседники газеты рассказали, что решение о увольнении космонавта Юрия Лончакова, который руководит ЦПК с марта 2014 года, уже принято.

Перестановки в руководстве ЦПК предприняты по инициативе вице-премьера Дмитрия Рогозина, утверждают источники. Новый начальник ЦПК Павел Власов должен провести структурные реформы и другие изменения.

Газета приводит один пример: Рогозин считает, что космонавты должны проходить обязательную летную подготовку, причем главным образом вертолетную.

Кроме того, источники рассказали об открытом письме, которое написал космонавт Геннадий Падалка в апреле 2017 года. В нем он обвинил главу ЦПК Лончаков кампании против Сергея Крикалева и «выживании» из ЦПК космонавта Олега Котова.

«Это полная дискредитация уровня профессионализма в нашей профессии», — писал тогда Падалка.

Письмо, уточнили источники газеты, прочитали в правительстве. При этом «вопросы возникли» не только к руководству центра, но и к организации его работы. «Стало понятно, что в таком виде мы существовать больше не будем», — резюмировал собеседник издания.

Геннадий Падалка ушел и ЦПК 22 апреля 2017 года. Он заявил, что у него нет «перспективы на полет», а также работы в Центре подготовки космонавтов. «Надоело бездельничать», — сказал Падалка. Тогда же отряд покинули еще несколько космонавтов. Сокращения в отряде космонавтов Рогозин тогда объяснил высоким средним возрастом. Обновление состава отряда, по его словам, носит плановый характер. «В этом году «Роскосмос» объявил новый набор. Поэтому идет плановое обновление», — пояснил тогда Рогозин.

