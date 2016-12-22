WADA решила «очистить» 95 российских спортсменов из доклада Макларена

Всемирное антидопинговое агентство признало недостаточными доказательства употребления допинга в отношении 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Ричарда Макларена. Всего было рассмотрено 96 дел

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После рассмотрения первых 96 персональных дел российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии под руководством Ричарда Макларена, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило очистить от обвинений 95 из них. Об этом говорится во внутреннем циркуляре агентства, который опубликовала газета The New York Times.

«Имеющиеся свидетельства недостаточны, чтобы поддержать утверждение о нарушении антидопинговых правил в отношении 95 спортсменов», — написал в документе, который был распространен среди руководителей агентства его генеральный директоров Оливье Ниггли.

При этом в циркуляре не называются имена ни одного из спортсменов. Издание отмечает, что это решение, скорее всего, вызовет споры. Либо российская схема уничтожения улик так эффективна, либо чиновники WADA стали на сторону смягчения наказаний.