КГБ Белоруссии заявил о предотвращении теракта в Европе

Комитет государственной безопасности Белоруссии за шесть месяцев 2017 года задержал восемь подозреваемых в террористической деятельности. Один из них собирался устроить теракт в Европе. Об этом рассказал журналистам председатель ведомства Валерий Вакульчик, передает БЕЛТА.
По его словам, эти люди причастны к террористической и экстремистской деятельности. Они находились в международном розыске, были в Сирии. Один из задержанных приехал из Германии. Вакульчик пояснил, у последнего задержанного было взрывное устройство и он готовился совершить в Европе теракт.
«Мы не можем допустить, чтобы у нас в стране были такие происшествия, гибель людей, которые происходят в некоторых других странах. Мы должны очень серьезно к этому относиться», — заявил председатель КГБ.
19 декабря 2016 года грузовик с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в Берлине. Он проехал по территории около 80 м, погибли 12 человек, еще 48 пострадали. В кабине находился пассажир, который погиб. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний гражданин Туниса, который управлял автомобилем, позднее был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с запрещенной в России группировкой «Исламское государство».
14 июля 2016 года в толпу праздновавших День взятия Бастилии на Английском променаде в Ницце врезался грузовик. Машина успела проехать по набережной около 2 км на скорости 60–70 км/ч, прежде чем была остановлена. Водитель был застрелен полицией. В машине было обнаружено огнестрельное оружие и гранаты, весь арсенал находился в боевой готовности. В результате теракта погибли 84 человека.
22 марта 2016 года два взрыва произошли в Брюсселе: один — в аэропорту, другой — на станции метро «Маэльбек». В результате взрывов погибли 32 человека, более 300 пострадали. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство».
13 ноября 2015 года серия терактов произошла в Париже. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели вблизи стадиона «Стад де Франс», где проходил матч футбольных сборных Франции и Германии, а на концерте в зале «Батаклан» неизвестные захватили заложников. В общей сложности погибли 129 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».
7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию юмористического журнала Charlie Hebdo в Париже и убили 12 человек. Причиной нападения стала публикация карикатур на исламские темы. Преследование братьев Куаши продолжалось три дня. 9 января в результате спецоперации они были убиты.
22 мая теракт произошел в Манчестере. Тогда бомба взорвалась в фойе стадиона «Манчестер Арена» после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, еще 59 пострадали. Ответственность за случившееся в обоих случаях взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая группировка).
7 апреля грузовик въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. Тогда погибли пять человек, около 14 получили травмы.