КГБ Белоруссии заявил о предотвращении теракта в Европе

В Белоруссии за 2017 год задержали восемь человек по подозрению в террористической деятельности. У одного из них нашли взрывное устройство, которое хотели взорвать в Европе

Место теракта в Лондоне (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Комитет государственной безопасности Белоруссии за шесть месяцев 2017 года задержал восемь подозреваемых в террористической деятельности. Один из них собирался устроить теракт в Европе. Об этом рассказал журналистам председатель ведомства Валерий Вакульчик, передает БЕЛТА.

По его словам, эти люди причастны к террористической и экстремистской деятельности. Они находились в международном розыске, были в Сирии. Один из задержанных приехал из Германии. ​Вакульчик пояснил, у последнего задержанного было взрывное устройство и он готовился совершить в Европе теракт.

«Мы не можем допустить, чтобы у нас в стране были такие происшествия, гибель людей, которые происходят в некоторых других странах. Мы должны очень серьезно к этому относиться», — заявил председатель КГБ.

Крупнейшие теракты в Европе за последнее время 19 декабря 2016 года грузовик с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в Берлине. Он проехал по территории около 80 м, погибли 12 человек, еще 48 пострадали. В кабине находился пассажир, который погиб. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний гражданин Туниса, который управлял автомобилем, позднее был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с запрещенной в России группировкой «Исламское государство». 14 июля 2016 года в толпу праздновавших День взятия Бастилии на Английском променаде в Ницце врезался грузовик. Машина успела проехать по набережной около 2 км на скорости 60–70 км/ч, прежде чем была остановлена. Водитель был застрелен полицией. В машине было обнаружено огнестрельное оружие и гранаты, весь арсенал находился в боевой готовности. В результате теракта погибли 84 человека. 22 марта 2016 года два взрыва произошли в Брюсселе: один — в аэропорту, другой — на станции метро «Маэльбек». В результате взрывов погибли 32 человека, более 300 пострадали. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство». 13 ноября 2015 года серия терактов произошла в Париже. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели вблизи стадиона «Стад де Франс», где проходил матч футбольных сборных Франции и Германии, а на концерте в зале «Батаклан» неизвестные захватили заложников. В общей сложности погибли 129 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». 7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию юмористического журнала Charlie Hebdo в Париже и убили 12 человек. Причиной нападения стала публикация карикатур на исламские темы. Преследование братьев Куаши продолжалось три дня. 9 января в результате спецоперации они были убиты.

В последнее время в Европе произошло сразу несколько терактов. Только в Великобритании за три месяца было три атаки. Последняя случилась в Лондоне 3 июня. Тогда фургон, в котором находились террористы, наехал на пешеходов на Лондонском мосту. Затем мужчины направились в район рынка Боро, вышли из автомобиля и стали охотничьими ножами атаковать случайных прохожих. В результате погибли 7 человек, еще 48 были госпитализированы. Пострадавших было больше, но им оказали помощь на месте происшествия. ​

22 мая теракт произошел в Манчестере. Тогда бомба взорвалась в фойе стадиона «Манчестер Арена» после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, еще 59 пострадали. Ответственность за случившееся в обоих случаях взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая группировка).

7 апреля грузовик въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. Тогда погибли пять человек, около 14 получили травмы.