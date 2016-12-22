Против продюсера Вайнштейна возобновили расследование из-за домогательств

Нью-йоркская полиция возобновляет расследование против голливудского продюсера Харви Вайнштейна («Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» и др.), закрытое в 2004 году, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к актрисам. Об этом сообщает Independent.
Полиция не уточняет деталей, сообщается, что правоохранители устанавливают, была ли предполагаемая пострадавшая жертвой насилия.
Расследование открывают после того, как на прошлой неделе The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна к актрисам. Об этом изданию рассказали несколько актрис, а затем с признаниями выступили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто. Актриса Люсия Эванс рассказала New Yorker, что Вайнштейн в 2004 году принудил ее к оральному сексу.
Вайнштейн заявлял, что сожалеет о своем поведении, и ему «предстоит пройти долгий путь», чтобы стать лучше. Тем не менее, как передает Independent, впоследствии представитель продюсера Салли Хофмейстер заявила, что «Вайнштейн отвергает все обвинения в сексе без согласия».
После озвученных обвинений Вайнштейна отстранили от управления собственной компанией — такое решение принял совет директоров киностудии The Weinstein Company. От продюсера также ушла жена.