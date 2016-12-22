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Против продюсера Вайнштейна возобновили расследование из-за домогательств
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Против продюсера Вайнштейна возобновили расследование из-за домогательств
Общество, 18:38
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Против продюсера Вайнштейна возобновили расследование из-за домогательств
В отношении Харви Вайнштейна, которого голливудские актрисы обвинили в домогательствах, начато расследование. Полиция Нью-Йорка возобновляет дело, закрытое в 2004 году
Харви Вайнштейн (Фото: Alessandro Bianchi / Reuters)

Нью-йоркская полиция возобновляет расследование против голливудского продюсера Харви Вайнштейна («Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» и др.), закрытое в 2004 году, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к актрисам. Об этом сообщает Independent.

Полиция не уточняет деталей, сообщается, что правоохранители устанавливают, была ли предполагаемая пострадавшая жертвой насилия.​

Расследование открывают после того, как на прошлой неделе The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна к актрисам. Об этом изданию рассказали несколько актрис, а затем с признаниями выступили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто. Актриса Люсия Эванс рассказала New Yorker, что Вайнштейн в 2004 году принудил ее к оральному сексу.

Голливудский секрет: что известно о секс-скандале вокруг Харви Вайнштейна
Общество

Вайнштейн заявлял, что сожалеет о своем поведении, и ему «предстоит пройти долгий путь», чтобы стать лучше. Тем не менее, как передает Independent, впоследствии представитель продюсера Салли Хофмейстер заявила, что «Вайнштейн отвергает все обвинения в сексе без согласия».​

После озвученных обвинений Вайнштейна отстранили от управления собственной компанией — такое решение принял совет директоров киностудии The Weinstein Company. От продюсера также ушла жена.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Голливуд , сексуальное домогательство , Харви Вайнштейн
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