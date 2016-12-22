Высоцкая и Шакуров будут вести программу «Жди меня» на НТВ

Телекомпания НТВ объявила о завершении кастинга ведущих для программы «Жди меня», которая переехала на НТВ с Первого канала. Главными ведущими обновленной программы станут популярная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая и актер театра и кино Сергей Шакуров.
Помогать им будет основатель и руководитель поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, который будет рассказывать о работе поискового центра программы.
«Как и прежде, каждую неделю в программе «Жди меня» будут встречаться люди, потерявшие друг друга. Как и прежде, это будут невероятные истории про реальную жизнь. Но теперь все это будет происходить в новой, современной студии, границы которой расширятся. Впервые зрители увидят, как на самом деле ведутся поиски: на прямой связи со студией будет работающий ежедневно и круглосуточно поисковый центр «Жди меня», — пояснил генеральный продюсер телекомпании ВИД Александр Любимов.
В эфире НТВ программа «Жди меня» появится уже осенью 2017 года и, как обещает телекомпания, «сохранит свой индивидуальный стиль и социальную значимость»
«Это проект с большой историей, вобравшей в себя огромное количество добрых дел, и мы гордимся тем, что он появится в эфире канала, дополнив линейку социально ориентированных проектов» — отметил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
Материал дополняется