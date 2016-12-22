В суде показали видео встречи Улюкаева и Сечина у офиса «Роснефти»

В суде по делу Алексея Улюкаева присутствующим дали прослушать аудиозапись телефонного разговора экс-министра с главой «Роснефти» и видео их встречи в офисе нефтяной компании в день предполагаемой передачи взятки

Алексей Улюкаев (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

В ходе процесса в Замоскворецком суде столицы по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева его участникам дали прослушать запись телефонного разговора экс-министра с Игорем Сечиным. На ней глава «Роснефти» приглашает Улюкаева заехать к нему в офис: «У меня неисполненные поручения есть по итогам работы там в Гоа, ну и много вопросов накопилось. Ты не мог бы на секундочку к нам подъехать, ну и компанию посмотреть».

По итогам разговора собеседники дружелюбно прощаются, договорившись встретиться в 17:00. «Спасибо большое, обнимаю», — в завершение сказал Улюкаеву Сечин.

Далее в суде показали две видеозаписи, которые были сделаны уже вечером 14 ноября 2016 года. На первой было видно гаражный бокс возле офиса «Роснефти», где разговаривали Сечин и Улюкаев. Переговоры на видео практически не слышны, на прощание Сечин сказал: «Спасибо тебе большое. До свидания». После этого из бокса выехал BMW, из которого вышли мужчины в костюмах и увели Улюкаева.

Следующее видео началось с изображения Сечина, который находился перед гаражным боксом. Недалеко от него под елкой лежала сумка. Затем к боксу подъехал BMW, а появившийся в кадре Улюкаев забрал сумку длиной 50–70 см из-под елки и занес ее в бокс.

Перед тем, как Улюкаев забирает сумку, Сечин что-то ему говорит, но разобрать эти слова невозможно. А уже после разговора оба направляются в офис пить чай.

После этого суду была продемонстрирована еще одна запись. Это был разговор Улюкаева с Сечиным. «Скажи Шокиной, пусть корзинку в 206-ю поставит и чай приготовит пока», — говорит Сечин. Дальше последовал его разговор с Улюкаевым про «курточку» и «исполнение поручения».

«Я коротко, чтоб ты не замерз. Приношу извинения, что затянули с исполнением поручения — были в командировках, туда-сюда, пока собрали объем», — сказал Сечин, пригласив Улюкаева попить чай.

В конце записи в комнате появился Сечин, какой-то мужчина спросил у него со смехом: «От Иваныча?» Сечин ответил: «Да, корзиночку забирай».

Адвокат Дареджан Квеидзе и после прослушивания записей заявила, что они ничего не доказывают. По ее словам, Сечин Улюкаеву обещал в Гоа вино, а министр был уверен, что именно оно лежит в сумке. «Я тебя угощу таким вином, какого ты никогда не пробовал», — пересказала Квеидзе слова Сечина.

Упоминаний о вине на представленных аудио и видеозаписях не было.

Записи разговоров Улюкаева и Сечина в тот день уже демонстрировались в суде в виде стенограмм. Однако защита бывшего министра выразила недовольство качеством расшифровки. Адвокаты Улюкаева предоставили альтернативную экспертизу АНО СОДЭКС, эксперты которого заявили, что в телефонном разговоре Сечина и Улюкаева не было произнесено слово «Гоа», а его якобы домыслили.

Недовольство защита высказала и фразой из последней аудиозаписи: «собрали объем». Обвинение трактует ее как сбор денег для взятки, а адвокаты считают, что это неправильный вариант.

Упоминание в разговоре индийского штата важно для обвинительного заключения, в котором говорится, что именно в Гоа Улюкаев потребовал у Сечина взятку в $2 млн.