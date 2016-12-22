Встречавшаяся с сыном Трампа адвокат раскрыла свою роль в деле Браудера

Обыски по делу против Уильяма Браудера прошли после заявления Наталии Весельницкой, ставшей известной после встречи с сыном Дональда Трампа. Лично с Браудером она познакомилась в 2017 году, рассказала адвокат на заседании суда

Наталия Весельницкая (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Адвокат Наталия Весельницкая в 2015 году сообщила МВД и Генпрокуратуре подробности ухода от налогов структур Уильяма Браудера и вывода из России принадлежавших ему акций «Газпрома» на 3,5 млрд руб. После этого правоохранительные органы возбудили против Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова уголовное дело о преднамеренном банкротстве и провели в рамках него обыски в кипрских компаниях. Об этом Весельницкая рассказала на допросе в Тверском суде Москвы, который рассматривает дело против Браудера и Черкасова.

Весельницкая стала известна после того, как американские СМИ сообщили о ее встрече в июне 2016 года с Дональдом Трампом-младшим, сыном будущего президента США. По их информации, адвокат имела связи с Кремлем и пыталась сообщить Трампу-младшему компромат на Хиллари Клинтон.

«Мы нашли американский след»

Лично Весельницкая познакомилась с Браудером только в марте этого года, рассказала она суду. Тогда адвокат принимала участие в допросе Браудера на одном из судебных заседаний по делу своего доверителя — сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва и его компании Prevezon Holdings. Власти США обвиняли Кацыва в легализации незаконных доходов. Сообщение о преступлениях они получили от Браудера.

Однако фамилию американского финансиста адвокат впервые услышала еще в 2012 году. Тогда «Новая газета» написала, что Кацыв получил долю бюджетных денег, хищение которых расследовал умерший в 2009 году в СИЗО юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. «Автор статьи Роман Анин писал, что эти «кровавые деньги» оказались на счету Prevezon Holdings. Мы вступили в переговоры с руководством «Новой газеты», главным редактором Дмитрием Муратовым и его заместителем Сергеем Соколовым. От них я и услышала о Браудере», — рассказала Весельницкая.

Вскоре правительство США и выдвинуло обвинение против Кацыва. «Тогда я на полгода закрылась в своем кабинете и стала изучать материалы о Браудере — содержимое сайта Russian Untouchables (там собран компромат на российских силовиков и налоговиков по делу Магнитского — РБК), изучила более 50 арбитражных дел компании Браудера, около тысячи судебных актов, опросила людей, работавших на него», — рассказала она. К этому расследованию Весельницкая привлекла и своих коллег в США и Великобритании — они «доставали документы, которые из России достать было сложно».

«В 2015 году я обратилась с этой информацией в следственный департамент МВД и Генпрокуратуру, объяснив, что мы нашли такой вот американский след. А через несколько месяцев я узнала из СМИ, что российские правоохранительные органы провели обыски компаниях на Кипре [связанных с Браудером]», — добавила Весельницкая.

Выводы адвоката

В 1990-е несколько российских компаний, зарегистрированных в один день по одному и тому же адресу в Калмыкии (тогда она была свободной экономической зоной), приобрели небольшие пакеты акций «Газпрома», рассказала Весельницкая. Среди этих компаний были ООО «Дальняя степь», ООО «Сатурн Инвестментс» и несколько других. Юрлица ​были связаны участием в капитале друг друга, причем вторым соучредителем во всех случаях была компания, зарегистрированная на Кипре. Существовал и еще один блок компаний, созданный по такому же принципу — туда входили ООО «Камея», ООО «Байкал-М» и другие юрлица.

Фактически обе этих сети компаний опосредованно контролировал Браудер и через него — крупнейшая американская корпорация HSBC, частью которой был Hermitage Capital. Таким образом Браудер обходил запрет на владение акциями госкомпаний для иностранных граждан, утверждает Весельницкая.

Отсутствие единого налогового реестра до 2002 года не позволяло властям понять, что компании аффилированы и в них участвуют иностранцы. Но уже в 2003 году управление ФНС по Калмыкии обнаружило, что Браудер «в целях минимизации налогов» фиктивно нанимал в эти компании инвалидов на должности, подразумевающие право подписи. Это описано в приговоре по делу об уклонении от налогов, который Браудеру заочно вынесли в 2013 году, сказала Весельницкая.

К 2005 году в результате серии слияний и поглощений все акции «Газпрома», которыми владели разрозненные юрлица, оказались консолидированы в трех структурах — «Рилэнд», «Парфенион» и «Махаон». В общей сложности им принадлежало порядка 83 млн акций «Газпрома». Единственная компания, которая не была поглощена — «Дальняя степь»: ее люди Браудера «отдали на растерзание государству», утверждает свидетельница. Компания обанкротилась; при этом конкурсный управляющий Александр Долженко, который работал в «Дальней степи» по решению суда, был тесно связан с группой Браудера, указала Весельницкая. В этом году Долженко был осужден за пособничество в преднамеренном банкротстве.

Вскоре акции были выведены из России под видом погашения задолженности перед кипрскими компаниями Zhoda и Giggs Enterprises, которые участвовали в капитале фирм из схемы Браудера. Эти компании были транзитными и не имели даже штата; ими тоже управляли люди Браудера, заявила свидетельница. За рубеж попало уже порядка 200 млн акций «Газпрома».

Дело против Браудера

Тверской суд в начале сентября приступил к рассмотрению уже второго уголовного дела в отношении Браудера. Согласно обвинительному заключению, Браудер и партнер Hermitage Capital Черкасов применили схему ухода от налогов, а узнав о расследовании этого факта правоохранительными органами, совершили вывод средств со счета «Дальней степи». Вывод средств привел к банкротству компании. Ущерб от действий Браудера и Черкасова Федеральная налоговая служба оценила более чем в 4 млрд руб.

Фонд Браудера Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 год был одной​ из крупнейших зарубежных инвестиционных структур на территории России. В 2008 году юрист фонда Сергей Магнитский был арестован по делу об уклонении фонда от уплаты налогов. По мнению Браудера, это стало местью за то, что юрист раскрыл схему вывода денег из бюджета страны за границу. В 2009 году Магнитский умер в СИЗО. После этого часть лиц, причастных, по мнению Браудера, к смерти юриста, были включены в санкционный «список Магнитского». Им запретили въезжать в США, их активы в этой стране были заморожены.

В 2013 году Браудер уже был заочно осужден за уклонение от уплаты налогов. Если Браудер будет задержан на территории России, ему грозит девять лет колонии. В течение трех лет после отбытия наказания ему будет запрещено заниматься бизнесом на территории страны. В начале сентября 2017 года «Интерфакс» сообщил, что еще одно дело в отношении Браудера, о незаконной покупке акций «Газпрома», прекращено за отсутствием состава преступления. По данным «Коммерсанта», это произошло в связи с изменениями в УК. Россия неоднократно пыталась добиться объявления Браудера в розыск по линии Интерпола: последняя заявка, по сведениям The Telegraph, была подана в августе 2017 года.

Кто такая Весельницкая

Адвокат Наталия Весельницкая стала известна после того, как газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальные документы правительства США сообщила, что Дональд Трамп-младший, сын тогдашнего кандидата в президенты США, в июне 2016 года встретился с Весельницкой — та пообещала ему компромат на оппонента Трампа-старшего в президентской кампании — Хиллари Клинтон. Это первый задокументированный контакт представителей штаба Трампа с представителем России в предвыборный год, уточняла газета. Все участники встречи подтвердили, что она действительно состоялась, но Трамп-младший назвал ее «постыдной» и «тратой времени», уточнив, что никакой интересной информации у Весельницкой для них не было.

NYT называла Весельницкую адвокатом, «близким к Кремлю». Сама она отрицает свои связи с российскими властями. При этом Весельницкая представляла интересы ФСБ в нескольких судебных тяжбах по имуществу, сообщало агентство Reuters со ссылкой на российскую картотеку арбитражных дел.

Сама Весельницкая говорила, что целью встречи с Трампом-младшим было сообщить ему о финансировании Браудером штаба Клинтон. В шумихе, возникшей после встречи с сыном будущего президента, адвокат обвинила Браудера, поскольку этот скандал был якобы в его интересах.