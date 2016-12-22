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Минтранс предложил разрешить бесплатный провоз рюкзаков на самолетах
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Минтранс предложил разрешить бесплатный провоз рюкзаков на самолетах
Общество, 20:20
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Минтранс предложил разрешить бесплатный провоз рюкзаков на самолетах
Помимо ручной клади пассажиры должны иметь право пронести на борт самолета рюкзак и лекарства, соответствующие поправки в авиационные правила подготовили в министерстве. Перевозчики получат право требовать взвесить ручную кладь
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Минтранс готовит поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП), которые позволят пассажирам проносить бесплатно на борт самолета помимо ручной клади рюкзак и лекарства. Проект поправок опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения, касающиеся бесплатного провоза вещей, планируется внести в п. 135 ФАП. «В качестве ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком в соответствии с п. 133 настоящих правил, и без оплаты пассажир имеет право провозить следующие вещи: рюкзак, вес и габариты которого установлены правилами перевозчика, или дамская сумка или портфель с вложенными в них вещами; […] лекарственные препараты, специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета; […]».

В п. 133, согласно тому же документу, регламентируется право пассажира на бесплатный провоз ручной клади. Норма для нее не может быть меньше, чем 5 кг на пассажира. Этими же поправками предельный вес багажа для бесплатного провоза устанавливается в 30 кг (ранее было 32 кг).

В случае принятия поправок пассажир будет обязан по требованию перевозчика взвешивать не только багаж, но и «всю ручную кладь, включая рюкзак и детскую люльку или детскую коляску».

С 29 сентября в России вступают в силу поправки, согласно которым при покупке невозвратных билетов может не предусматриваться норма о бесплатном провозе багажа. При желании провезти багаж пассажир должен оплатить его отдельно во время сдачи. Для возвратных билетов норма о бесплатном багаже остается в силе, но минимальная норма по весу может быть снижена до 10 кг на пассажира. В случае отказа заплатить за багаж авиаперевозчик вправе расторгнуть договор о перевозке.

Против сохранения нормы о бесплатном провозе багажа выступал «Аэрофлот». В авиакомпании посчитали, что эта норма «создает препятствие на пути развития в России модели лоукост-перевозок».

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: самолет , лекарства , ручная кладь , бесплатный багаж , рюкзак
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