Иосиф Кобзон рассказал о подаренном Путиным бизоне

Президент поздравил народного артиста СССР Иосифа Кобзона с 80-летием, процитировав эпиграмму Александра Иванова

Владимир Путин (справа) и Иосиф Кобзон с супругой Нинель (Фото: администрация Президента России)

Поздравив Иосифа Кобзона с 80-летием, президент России Владимир Путин сделал ему подарок — бронзовую статуэтку бизона. О подарке в ходе пресс-конференции в ТАСС рассказал сам юбиляр.

По словам певца, в ходе встречи в Кремле глава государства вдруг процитировал известную эпиграмму поэта Александра Иванова «Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона».

«И вынесли бронзового бизона», — рассказал Кобзон. Накануне пресс-служба Кремля сообщала, что президент подарил родившемуся в Донбассе Кобзону на юбилей картину «Шахтерская песня».

Путин не раз преподносил своим гостям подарки со смыслом. Так, в мае 2017 года президент подарил отмечавшему 75-летие Александру Калягину книгу о Бразилии, напомнив актеру о роли, сыгранной им в фильме «Здравствуйте, я ваша тётя». В марте того же года Путин подарил Валентине Терешковой, чьим позывным во время полета в космос была «Чайка», скульптуру «Чайка садится на воду» и картину «Чайки над Волгой».

Ранее Путин дарил Геннадию Хазанову (в память о монологе студента кулинарного техникума) редкую кулинарную книгу 1910 года, Алисе Фрейндлих — соломенную шляпку (сыграла в одноименном​ фильме 1974 года), Виталию Мутко — самоучитель английского языка, а главе Счетной палаты Татьяне Голиковой — редкий экземпляр гоголевского «Ревизора».

А вот глава правительства России Дмитрий Медведев получил в подарок от Путина картину под названием «В цеху». По словам Путина, картина «соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич сегодня занимается».