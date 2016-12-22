Отстраненный от выборов главы РАН проректор МГУ поддержал конкурента

Проректор МГУ Алексей Хохлов, исключенный из утвержденного правительством списка кандидатов в президенты РАН, поддержит на выборах академика Александра Сергеева в надежде на усиление позиций последнего

Алексей Хохлов (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

В августе этого года правительство воспользовалось правом согласования кандидатов на пост президента Российской академии наук и наложило вето на участие в выборах двух претендентов из семи. Об этом говорилось в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева от 31 августа. Среди выбывших оказался проректор МГУ Алексей Хохлов.

Лишившись возможности побороться за пост главы РАН, Хохлов решил объединить усилия с директором ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Институт прикладной физики Российской академии наук», академиком Александром Сергеевым, который в список правительства вошел, сообщил Хохлов РБК.

«Мы вместе с академиком Александром Сергеевым объявили о том, что объединяем свои усилия, чтобы на основании наших программ реформировать Российскую академию наук и сделать ее более современной, сильной и независимой организацией, которая бы определяла научную политику в стране», — сказал Хохлов.

По словам проректора МГУ, союз с Сергеевым будет полезен для оптимального развития российской науки. «Александр Сергеев — хороший ученый, директор института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде. У него прекрасные показатели в науке и прекрасные показатели в управлении институтом», — пояснил свой выбор Хохлов. Преимущество Сергеева, по мнению Хохлова, в том, что он прошел весь путь от аспиранта до директора НИИ, поэтому он изнутри знает устройство институтов Российской академии наук.

Александр Сергеев (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Объединение двух ученых на период предвыборной кампании должно усилить позиции Сергеева в ходе голосования. «Часть ученых поддерживала меня, часть — Сергеева, поэтому шансы академика Сергеева как кандидата в президенты РАН увеличатся», — рассказал Хохлов.

Объединение двух академиков на результате Сергеева вряд ли скажется, уверен вошедший в правительственный список кандидатов в главы РАН академик, генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» Геннадий Красников. «Речь идет о желании Хохлова поработать в команде Сергеева, поэтому на результатах выборов это не отразится», — заявил он РБК.

Как сообщал РБК в августе этого года, помимо Хохлова​ в правительстве не утвердили кандидатуру директора Института иммунологии и физиологии Валерия Черешнева (72 года, баллотировался в президенты РАН в 2008 году).

Академики РАН в начале августа подготовили обращение (копия есть у РБК) в поддержку Хохлова, рассказывал РБК профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Владислав Измоденов. В письме отмечается, что Хохлов — всемирно известный ученый в области физики полимеров, хорошо знаком с организацией как академической, так и вузовской науки. Кроме того, он возглавляет совет по науке при Минобрнауки, который проводит анализ процессов реформирования этой сферы в России, говорится в письме. С 2015 года Хохлов — член совета по науке, технологиям и образованию при президенте. Обращение подписали более 70 членов РАН, или 14% от их общего числа, рассказал Измоденов РБК.

Пять претендентов, которые в итоге продолжат борьбу за пост президента, свои программы еще не представили. Правительство одобрило кандидатуры научного руководителя Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, председателя совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислава Панченко (69 лет), председателя совета директоров «Микрона» Геннадия Красникова (59 лет), генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгения Каблова (65 лет), директора Института прикладной физики Александра Сергеева (62 год) и научного руководителя Института океанологии им. Петра Ширшова Роберта Нигматулина (77 лет).

Правительство может одобрять кандидатов в президенты РАН с этого лета. В августе 2017 года депутаты Госдумы разработали и приняли специальные поправки в закон о РАН. Тогда же парламентарии внесли еще одно изменение — предоставили президенту России возможность накладывать вето на уже избранного академиками главу РАН.

Сентябрьские выборы главы РАН будут вторыми в этом году. 20 марта все три претендента сняли свои кандидатуры, объяснив это неурегулированностью «процедурных вопросов». Весной на этот пост претендовали действующий на тот момент президент РАН Владимир Фортов (71 год), директор Института молекулярной биологии Александр Макаров (66 лет) и Владислав Панченко. Источники РБК в РАН и Кремле рассказывали, что выборы сорвались из-за вмешательства властей, в частности администрации президента: их не устраивала кандидатура основного претендента на победу — Владимира Фортова.

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