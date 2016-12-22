Выпускники МГУ вошли в топ-15 самых успешных в мире в рейтинге QS

В топ-15 самых успешных выпускников мира, по версии рейтинга университетов QS Graduate employability ranking, вошли выпускники МГУ. Также Московский университет занял 64 место в мире по критерию «репутация среди работодателей»

Фото: Олег Никишин / «Коммерсантъ»

Выпускники МГУ имени Ломоносова вошли в топ-15 самых успешных в мире по версии рейтинга университетов по трудоустройству QS Graduate employability ranking. Это следует из материалов, опубликованных на сайте исследовательского центра.

В этом списке бывшие студенты МГУ заняли 15 место. Помимо этого, Московский государственный университет расположился на 64 строчке в мировом рейтинге вузов QS по критерию «репутация среди работодателей». В целом же МГУ вошел в группу 111-120 лучших вузов мира по трудоустройству.

«Мы показали отличные показатели в рейтинге по трудоустройству выпускников», — прокомментировал это ТАСС ректор МГУ Виктор Садовничий. «Наши выпускники — одни из самых успешных в мире. Конечно, мы этим очень этим гордимся», — отметил он, добавив, что сотрудникам и учащимся в МГУ «особенно приятно», что вуз «входит в число лучших вузов мира с точки зрения репутации работодателей». «Это позволяет сделать очевидный вывод: МГУ — «кузница» самых успешных и профессиональных людей в мире», — заключил Садовничий.

Всего в рейтинг вузов QS по трудоустройству вошли 11 высших учебных заведений из России. В частности, Санкт-Петербургский государственный университет вошел в группу 141-150 лучших университетов мира, МГИМО — расположился в группе 201-250, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — по версии QS, в свою очередь, оказался среди 251-300 лучших вузов по трудоустройству. А МГТУ им. Баумана, МФТИ, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Российский экономический университет им. Плеханова и Новосибирский и Томский государственные университеты попали в группу 301-500 списка лучших университетов по трудоустройству.

В целом же рейтинг QS Graduate employability ranking возглавил Стэнфордский университет. Второе место в мире по трудоустройству выпускников в этом списке занял Калифорниский университет в Лос-Анджелесе, на третьем расположился Гарвард.

Исследование, как отмечается на сайте исследовательского цента, было направлено на анализ взаимосвязи между деятельностью высших учебных заведений и трудоустройством выпускников. Основным критерием в нем стала «репутация среди работодателей». Также большой вес при оценке вузов имели такие показатели, как «партнерство с работодателями», «успешность выпускников», «организация взаимодействия работодателей со студентами» и «доля трудоустроенных выпускников». Всего в список лучших вузов по трудоустройству по версии QS вошли 500 вузов.

Ранее, 8 июня, стало известно о том, что МГУ единственный из всех российских вузов вошел в первую сотню международного рейтинга университетов QS World University Rankings. В этом списке он занял 95 место. Как отмечали позже в пресс-службе Минобрнауки, это был первый раз с 2010 года, когда российскому вузу удалось закрепиться в сотне лучших такого рейтинга.