Сыгравшую в «Древе желания» актрису нашли мертвой в Тбилиси

В Тбилиси умерла актриса Лика Кавжарадзе — ее тело было обнаружено в квартире. Правоохранительные органы возбудили дело по статье «доведение до самоубийства»

Лика Кавжарадзе. Кадр из фильма «Древо желания» (Фото: РИА Новости)

Советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе была найдена мертвой в ее собственной квартире в Тбилиси, сообщает информационное агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

«Тело 58-летней актрисы было обнаружено сегодня на ее квартире в Тбилиси на улице Ираклия Абашидзе», — цитирует агентство пресс-службу ведомства.

По предварительным данным, на теле Кавжарадзе не было обнаружено следов насилия. После обнаружения тела актрисы правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», указывает агентство.

Лика Кавжарадзе родилась 26 октября 1959 года. В 1973 году окончила Тбилисскую государственную консерваторию имени В. Сараджишвили по классу фортепиано.

Актерскую карьеру начала в 1972 году, когда ее пригласили работать в киностудию «Грузия-фильм» — ее дебютом стала безымянная роль девочки с цветами в криминальной драме «Когда зацвел миндаль».

За свою актерскую карьеру Кавжарадзе успела сняться более чем в 20 картинах, однако известность ей принесла роль Мариты в фильме Тенгиза Абуладзе «Древо желания» — экранизация одноименной повести известного грузинского писателя Георгия Леонидзе режиссера Тенгиза Абуладзе.

В музыкальной комедии режиссера Евгения Гинзбурга «Веселая хроника опасного путешествия» (1986 год) о путешествиях аргонавтов она исполнила роль Медеи.