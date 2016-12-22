Акционер МКБ построит в Москве стадион для «Торпедо» за 8 млрд руб.

​Реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова обойдется новым владельцам «Торпедо» — структурам Романа Авдеева — в 8 млрд руб. Снос стадиона и строительство новой арены начнется не раньше 2019 года и займет два года

Стадион имени Эдуарда Стрельцова (Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС)

Строительство нового стадиона для московского футбольного клуба «Торпедо» на Восточной улице обойдется новому владельцу — концерну «Россиум» Романа Авдеева в 8 млрд руб. (около $140 млн по курсу ЦБ), рассказал РБК гендиректор компании «Инград» (входит в «Россиум») Павел Поселёнов. Вместимость арены увеличится с 13 тыс. до 15 тыс. зрителей.

Работы по перестройке стадиона начнутся не ранее 2019 года и займут около двух лет, рассказал РБК Поселёнов. «Будут небольшие, но важные, на наш взгляд, изменения, — рассказал Поселёнов. — Например, в первоначальном проекте не было трибун за воротами поля, только боковые. Мы их построим — об этом нас просили болельщики «Торпедо», за трибунами, расположенными за воротами традиционно собираются самые активные поклонники команды».

Роман Авдеев рассказал РБК, что клуб был приобретен с долгом. Размера его он не назвал, признав, что для «такой команды, как нынешнее «Торпедо», долг существенный». Рассказывая РБК о причинах покупки футбольного клуба, Роман Авдеев признался, что не является футбольным болельщиком.

Авдеев признает, что клуб «находится в тяжелом состоянии». По его словам, «глубокий аудит» займет не меньше двух-трех месяцев, по итогам перед командой будут поставлены задачи, в том числе спортивные, а также сделаны организационные выводы в отношении действующего менеджмента.

Источник, близкий к футбольному клубу, сказал РБК, что новый собственник предложил президенту «Торпедо» Александру Тукманову написать заявление об отставке. Тукманов возглавляет «Торпедо» с 2007 года. «Если он не уйдет в отставку по доброй воле, то для увольнения необходимо будет проводить собрание акционеров, его организация с соблюдением всех формальностей потребует до двух месяцев», — рассказал РБК источник в футбольном клубе.

Александр Тукманов сообщил РБК, что предложений об отставке ему не поступало: «Ваши источники, наверное, не совсем верны, — заявил он. — Когда у меня заканчивается контракт, сейчас вам не отвечу, но это не имеет значения, сейчас не готов это обсуждать».

Источник РБК в «Россиуме» рассказал, что оценка итогов работы Тукманова будет учитывать не только результаты финансово-хозяйственного аудита, но и «мнение болельщиков «Торпедо» и спортивной общественности».