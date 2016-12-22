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Против осужденного за убийство Немцова завели новое уголовное дело
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Против осужденного за убийство Немцова завели новое уголовное дело
Убийство Немцова, 19:17
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Против осужденного за убийство Немцова завели новое уголовное дело
Темирлан Эскерханов, осужденный за убийство Бориса Немцова на 14 лет, стал фигурантом нового уголовного дела. Следствие считает, что во время процесса по делу Немцова Эскерханов оскорбил одного из следователей
Темирлан Эскерханов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Осужденный за убийство политика Бориса Немцова к 14 годам заключения Темирлан Эскерханов стал фигурантом нового уголовного дела об оскорблении следователя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Анну Бюрчиеву.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду). «Обвинение пока не предъявлено», — уточнила адвокат. Следствие считает, что Эскерханов оскорбил одного из членов следственной группы — Александра Камашева, который ​пришел на заседание в качестве свидетеля, чтобы дать пояснения по некоторым из доказательств, собранных следователями.

Бюрчиева сообщила, что по делу об оскорблении следователя уже была проведена одна лингвистическая экспертиза, однако эксперты «не смогли прийти к ясным выводам». От результатов второй лингвистической экспертизы будет зависеть судьба уголовного дела, подчеркнула она. «Экспертам предстоит определить, было ли оскорбление или нет», — пояснила адвокат.

В разговоре с РБК Бюрчиева заявила, что экспертиза должна быть проведена «на слова «шестерка» и «сученок», обращенные в адрес свидетеля». «Ранее первая экспертиза признала, что нет состава преступления, и вынесла постановление о прекращении. СК заставляет их возбудить, поэтому теперь им нужна экспертиза, которая подтвердит тезис, что это оскорбление», — рассказала РБК Анна Бюрчиева.

В качестве меры наказания за неуважение к суду согласно ч. 1 ст. 297 УК РФ предусмотрен штраф в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы осужденного за период до шести месяцев. В качестве меры наказания по этой статье суд также может выбрать обязательные работы на срок до 480 часов или арест на срок до четырех месяцев.

Кто есть кто в деле об убийстве Немцова Еще 4 фото
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Суд 13 июля назначил пяти фигурантам дела об убийстве Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. Самый большой срок получил Заур Дадаев, который застрелил политика. Расследуя роль Эскерханова в деле об убийстве Немцова, правоохранительные органы пришли к выводу, что он собирал информацию о Немцове в интернете и после убийства помог скрыться остальным фигурантам. Следствие считало, что осужденные — исполнители преступления, которые получили за свою работу 15 млн руб., а его заказчик ушел от правосудия.

Приговор уже вступил в законную силу — Верховный суд России оставил в силе сроки наказания, но отменил назначенные осужденным штрафы.

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СКР продолжает расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, который с ноября 2015 года находится в международном розыске.

Немцова убили вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве четырьмя выстрелами из пистолета.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: уголовное дело , Борис Немцов , Темирлан Эскерханов , Убийство
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