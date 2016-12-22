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Росавиация назвала действия владельца «ВИМ-Авиа» непрогнозируемыми
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Росавиация назвала действия владельца «ВИМ-Авиа» непрогнозируемыми
Проблемы «ВИМ-Авиа», 18:30
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Росавиация назвала действия владельца «ВИМ-Авиа» непрогнозируемыми
В настоящий момент ведомство занято решением вопроса по трудоустройству сотрудников прекратившей перевозки авиакомпании

Решение совладельца компании «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева уйти из бизнеса было «неожиданным и непрогнозируемым как для многочисленных кредиторов компании, так и для регулятора отрасли», заявил на заседании Общественного совета при Росавиации глава ведомства Александр Нерадько.

В ходе заседания он, как сообщает пресс-служба Росавиации, заявил, что регулятор авиационной отрасли, реагируя на задержки и отмены рейсов «ВИМ-Авиа», принял ряд мер, что позволило оптимизировать полетную программу «ВИМ-Авиа» на регулярных направлениях и сократить международную чартерную программу.

Однако на состоявшемся 25 сентября в Росавиации совещании Мурсекаев внезапно заявил о своем намерении продать авиакомпанию «за рубль», после чего покинул Россию.

Глава Росавиации сообщил о желании владельца продать «ВИМ-Авиа» за рубль
Бизнес

В настоящее время, по данным Росавиации, международная чартерная программа «ВИМ-Авиа» полностью завершена, на внутренних регулярных линиях компании осталось выполнить несколько рейсов на Дальний Восток, последний из которых состоится 15 октября.

«Сейчас Росавиация сосредоточена на содействии в трудоустройстве летного, кабинного и инженерно-технического состава «ВИМ-АВИА», соответствующие запросы о наличии свободных вакансий направлены более чем в 90 авиапредприятий страны, включая организации московского авиационного узла», - говорится в сообщении ведомства.

Путин подписал указ о наказании главы Минтранса
Политика

27 сентября президент России Владимир Путин на совещании с министрами объявил главе Минтранса Максиму Соколову неполное служебное соответствие в связи с ситуацией вокруг прекратившей полеты авиакомпании «ВИМ-Авиа». Президент также предупредил, что за взысканием могут последовать новые решения.

29 сентября Путин подписал указ об объявлении Соколову дисциплинарного взыскания и в тот же день направил на помощь застрявшим в Турции пассажирам «ВИМ-Авиа» самолеты специального летного отряда «Россия».

9 октября стало известно, что Росавиация намерена изменить порядок проверки авиакомпаний, уделяя особое внимание компании из групп риска.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Росавиация , «ВИМ-Авиа» , Александр Нерадько
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