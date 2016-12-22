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Российская короткометражка о жертвах холокоста вошла в лонг-лист «Оскара»
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Российская короткометражка о жертвах холокоста вошла в лонг-лист «Оскара»
Общество, 18:02
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Российская короткометражка о жертвах холокоста вошла в лонг-лист «Оскара»
Короткометражка «Скрипка» российского режиссера Константина Фама вошла в лонг-лист премии «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм». Картина рассказывает историю музыкантов Яновского концлагеря
Фото: Mike Blake / Reuters

В лонг-лист американской премии «Оскар» включен короткометражный фильм «Скрипка», сообщил РБК его режиссер Константин Фам. Картина поборется за премию в категории «Лучший игровой короткометражный фильм».

По словам режиссера, включение фильма в лонг-лист премии можно сравнить с лотереей. «Важно участвовать. И мы уже там. А дальше выбор жюри», — отметил Фам.

Премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы 39-го Московского международного кинофестиваля в 2017 году. За основу картины создатели взяли историю музыкантов Яновского концентрационного лагеря во Львове, где в 1944 году был расстрелян оркестр, состоявший из пленных евреев.

С момента основания лагеря в 1941 году музыканты во время пыток и расстрелов играли одну и ту же мелодию — «Танго смерти». Перед операцией «Буря» по освобождению Львова (июль 1944 год, операцию проводила Армия Крайова — формирования польского сопротивления, боровшиеся с немецкой оккупацией. — РБК) нацисты устроили казнь музыкантов: коменданты лагеря приказали 40 оркестрантам выстроиться в круг и играть. По очереди каждый должен был выйти в центр круга, положить на землю свой инструмент, снять одежду, после чего его расстреливали. Материалы этого дела рассматривали на Нюрнбергском процессе.

В фильме Фама рассказывается о судьбе музыкального инструмента, который изначально был изготовлен в скрипичной мастерской в начале XX века для еврейского мальчика, потом прошел всю войну и спустя десятилетия сыграл на концерте у Стены Плача.

По словам режиссера, фильм «решен в двух временах». «У нас есть герои, которые существуют в наши дни, и воспоминания [которые отсылают к событиям] до войны и во время войны, в концлагере. Мне кажется, большая работа, оркестровая музыка, глобальные съемки привлекли внимание академиков», — отметил Фам.

Съемки заняли год, они проходили в России, США, Чехии, Израиле, Белоруссии. В главных ролях — Владимир Кошевой, Ленн Кудрявицки, Маша Кинг, Михаил Горевой, Вячеслав Чепурченко, Алим Кандур и Мария Зыкова.

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Также Россию на кинопремии «Оскар» представит драма режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Среди конкурентов фильма Звягинцева называлась «Матильда» Алексея Учителя, посвященная отношениям наследника российского престола, будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Однако Российский оскаровский комитет принял решение в пользу фильма «Нелюбовь», который в мае уже получил приз жюри Каннского фестиваля.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина.
Теги: Россия , кино , премия "Оскар" , Константин Фам
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