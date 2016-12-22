Суд отправил под домашний арест совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина

Суд отправил под домашний арест совладельца онлайн-ретейлера «Юлмарт» до 9 декабря. Его обвиняют в мошенничестве при получении кредита на 1 млрд руб. в Сбербанке

Дмитрий Костыгин (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Смольнинский суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина до 9 декабря, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга в Telegram.

Следствие считает, что Костыгин, как председатель совета директоров НАО «Юлмарт» предоставил Сбербанку неверные сведения о финансовом положении онлайн-ретейлера «Юлмарт» при открытии кредитной линии на 1 млрд руб. в апреле 2016 года. «Не намереваясь исполнять условия договора, обвиняемый предоставил в ПАО «Сбербанк» ложные сведения о финансовом состоянии НАО «Юлмарт», — сказано в заявлении Следственного комитета.

Как сообщил РБК источник в Сбербанке, на момент получения кредита руководство «Юлмарта» «не просто прорабатывало возможность запуска банкротства компании для ухода от ответственности перед кредиторами, а уже предпринимало вполне конкретные шаги для этого».

Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). В итоге Сбербанк требует от компании 1 млрд руб. долга и 1,43 млрд руб. долга по схеме факторинга.

Костыгин был задержан в ночь на 11 октября после обысков в своей квартире в Санкт-Петербурге. Сам бизнесмен сообщил после задержания через своего представителя, что «не переживает», так как уверен в своей невиновности.

Адвокат Константин Добрынин, который представляет интересы совладельца «Юлмарта», заявил РБК, что задержание Костыгина связано с «корпоративным давлением» со стороны другого акционера онлайн-ретейлера «Юлмарта» — Михаила Васинкевича, интересы которого представляет инвестиционная компания А1.

«Компания [А1] в интересах одного из акционеров «Юлмарта», Михаила Васинкевича, почти полтора года безуспешно пытается атаковать акционеров «Юлмарта», не гнушаясь, как нам кажется, использовать различные государственные органы в своих интересах», — сказал адвокат РБК.

В А1 это обвинение опровергли. «У Сбербанка как кредитора группы есть прямые иски к «Юлмарту» и Костыгину. Есть судебное разбирательство и принятые по нему решения. А1 к этим судебным процессам не имеет отношения», — сказал представитель компании РБК. Ее представитель также отметил, что «заявление адвоката Костыгина о сговоре между Сбербанком и А1 является плодом его фантазии».

Дмитрию Костыгину принадлежит 31,6% в Ulmart Holding Limited, головной компании онлайн-ретейлера, через Koshigi. Еще 29,9% через Svoboda Corporation находится у Августа Мейера. Остальными 38,5% владеет Donna Union Foundation в интересах Михаила Васинкевича.