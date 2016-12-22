Замминистра обороны Украины задержали за участие в коррупционной схеме

По данным правоохранительных органов, задержанный замглавы военного ведомства и помогавший ему директор департамента растратили более $5,5 млн

Спецназ НАБУ (Фото: Zuma / TASS)

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра обороны страны и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, подозреваемых в растрате государственных средств.

Имена задержанных НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), сотрудники которой также участвовали в проведении обысков и задержании, не раскрывают.

В сообщении НАБУ подчеркивается, что, по данным следствия, при проведении конкурса на закупку жидкого топлива был незаконно заключен ряд дополнительных соглашений с поставщиком, что привело к существенному увеличению изначальной цены.

«В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149,339 млн гривен [примерно $5,65 млн]», — говорится в сообщении НАБУ.

В настоящее время решается вопрос об избрании для задержанных меры пресечения, устанавливаются их соучастники.

В середине июля 2017 года НАБУ и САП задержали главу Центрального бронетанкового управления (ЦБТУ) Вооруженных сил Украины Юрия Мельника и директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива за разработку схемы, в рамках которой для танков Т-72 были закуплены не новые, а уже бывшие в употреблении двигатели, выпуск которых был прекращен в 1990-х годах.