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Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером ЕФСР
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Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером ЕФСР
Общество, 16:50
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Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером ЕФСР
Дебошир, устроивший драку на борту самолета «Аэрофлота», летевшего из Москвы в Нью-Йорк, оказался топ-менеджером Евразийского фонда стабилизации и развития Алексеем Черекаевым

Источник, близкий к «Аэрофлоту», рассказал РБК, что дебошир, устроивший 8 октября драку на борту самолета компании, летевшего из Москвы в Нью-Йорк, это Алексей Васильевич Черекаев 1979 года рождения. Он возглавляет проектную группу Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Ранее 11 октября «РИА Новости» со ссылкой на свой источник также сообщили о том, что виновником инцидента на борту самолета был Черекаев.

В пресс-службе Евразийского банка развития (ЕАБР, управляет средствами ЕФСР) заявили РБК, что Алексей Черекаев сейчас находится в служебной командировке и исполняет свои служебные обязанности. «Об инциденте информацией не располагаем», — уточнили в пресс-службе.

О дебошире в бизнес-классе Boeing 777-300ER, которые летел рейсом SU102 8 октября, стало известно в ночь на 11 октября. По данным авиакомпании, мужчина подрался с одним из пассажиров и ударил бортпроводницу в лицо. После этого нападавшего связали другие пассажиры.

В пресс-службе «Аэрофлота» рассказали, что дебошир вел себя неадекватно и предположили, что он был сильно пьян.

По прилету в Нью-Йорк устроившего потасовку передали полиции и ФБР. Сотрудники правоохранительных органов США решают вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

В апреле этого года для россиян ужесточили наказание за хулиганство в самолетах. Теперь за дебош на борту самолета по ст. 213 УК РФ гражданин может быть оштрафован на сумму от 150 тыс. до 300 тыс. руб. и лишен свободы на срок до двух лет.

​Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) был учрежден правительствами шести стран (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) в 2009 году. Величина фонда — $8,513 млрд. Фонд содействует странам-участникам в обеспечении долгосрочной экономической и финансовой стабильности и развитии экономической интеграции между ними. Подготовкой и воплощением в жизнь проектов фонда занимается Евразийский банк развития (ЕАБР). 

Авторы: Василий Маринин, Екатерина Ракитина, Илья Немченко.
Теги: «Аэрофлот» , ЕАБР , авиадебошир , ЕФСР
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