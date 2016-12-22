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Греческий суд разрешил выдать «создателя биткоин-биржи» США и России
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Греческий суд разрешил выдать «создателя биткоин-биржи» США и России
Общество, 13:56
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Греческий суд разрешил выдать «создателя биткоин-биржи» США и России
Суд в Греции разрешил выдать России Александра Винника, которого Вашингтон и Москва подозревают в отмывании денег через биткоин-биржу. Ровно неделю назад греческий суд разрешил экстрадицию Винника в США

Суд в Салониках в среду поддержал запрос российской Генпрокуратуры об экстрадиции Александра Винника, арестованного в Греции по просьбе США по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоин-биржу. Об этом сообщил РБК его адвокат Тимофей Мусатов.

«Я только что вышел из суда, где принято судом положительное решение о выдаче Александра Винника по запросу России. Соответственно, возникает некая конкуренция запросов, поскольку неделей ранее был удовлетворен точно такой же запрос Америки. У нас на сегодняшний день существуют два судебных решения [по экстрадиции Винника] — и в Россию, и в США», — рассказал Мусатов.

По его словам, сам Винник поддержал запрос об экстрадиции в Россию. «Выразил в суде желание, чтобы его дела рассматривались российским судом», — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что на «конкуренцию запросов» может уйти больше года. «Это целая процедура, в которой на сегодняшний день будут принимать участие Верховный суд, Министерство юстиции и внешнеполитические наши ведомства. Началась большая и достаточно интересная игра, закрутилась интрига между странами», — заявил Мусатов.

Винника задержали в Греции 26 июля. Он был арестован по запросу США — правоохранительные органы этой страны сотрудничали с Грецией в установлении личности россиянина и при его аресте. Суд присяжных в Сан-Франциско установил, что для отмывания денег он использовал биткоин-биржу BTC-e, к созданию которой, как сообщало Reuters, он мог иметь отношение. Однако в конце июля представители биржи заявили, что Винник никогда не был ее сотрудником или руководителем.

В России Винника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В конце сентября Останкинский суд Москвы заочно арестовал Винника по подозрению в отмывании денег через биткоин-биржу BTC-e. Решение об аресте было принято 11 августа 2017 года, уже после того, как Винника задержали в Греции. Против него было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По мнению правоохранительных органов США, Винник отмывал деньги, полученные после хакерского взлома и банкротства японской биржи криптовалют Mt. Gox. В 2014 году хакеры похитили с биржи 850 тыс. биткоинов (около $500 млн по курсу на момент похищения), из них около 306 тыс. биткоинов было выведено в связанные с BTC-е электронные кошельки. Кроме того, прокуратура США считает, что он шесть лет возглавлял группу, которая занималась кражей данных пользователей, торговлей наркотиками и отмыванием денег преступных синдикатов. Винник свою вину отрицает.

4 октября суд города Салоники постановил выдать Винника США, однако его адвокат Илиас Спирлиадис указал, что защита намерена обжаловать это решение в Верховном суде Афин.

В конце сентября адвокат Винника Тимофей Мусатов рассказал РБК, что его подзащитный согласился на экстрадицию в Россию.

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина.
Теги: Россия , суд , США , Биржа , Александр Винник , битконы
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