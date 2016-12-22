Организатора рейса попавшего в ДТП автобуса с мигрантами задержали

Следственный комитет назвал имя организатора автобусной поездки узбекских мигрантов, в результате которой погибли 17 человек. Им оказался Байдуллы Налтаев, гражданство которого следователи не упомянули

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Организатор поездки мигрантов из Узбекистана, в результате которой автобус с ними совершил столкновение с пассажирским поездом, что привело к гибели 17 человек, задержан, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, поездку организовал Байдуллы Налтаев (его гражданство в сообщении не называется). «Организатором указанной перевозки являлся Налтаев Байдуллы, который осуществлял поиск пассажиров, сбор средств и организацию поездки. Следует отметить, что незаконный транзит иностранных граждан без соответствующих документов миграционного учета Налтаев осуществлял за денежное вознаграждение в размере 5 тыс. руб. с каждого пассажира», — заявили в СК.

В СК также отметили, что в автобусе, который застрял на железнодорожном переезде, находилось 58 человек, 17 из них погибли, в том числе двое несовершеннолетних. Машина, уточнили следователи, находилась в «непригодном для перевозки пассажиров» состоянии.

«В ближайшее время Налтаеву будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — пояснили в СК.

Ранее пресс-служба управления МВД на транспорте по Приволжскому федеральному округу сообщала, что организатором поездки автобуса с мигрантами был 36-летний гражданин Казахстана, однако его фамилию не назвали. Во время проверки было установлено, что пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана и находились на территории России нелегально. Источник в правоохранительных органах рассказал тогда ТАСС, что мигранты направлялись на автобусе на границу с Казахстаном, чтобы поменять просроченные миграционные карты.

В ночь на 6 октября автобус с мигрантами из Узбекистана заглох на железнодорожном переезде в Петушинском районе под Владимиром. Часть пассажиров вышла и пыталась столкнуть машину с путей, однако сделать это им не удалось. В результате с автобусом столкнулся пассажирский поезд ​Санкт-Петербург — Нижний Новгород. ​