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Трамп отметил игру Малкина словами о двуглавом монстре
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Трамп отметил игру Малкина словами о двуглавом монстре
Общество, 08:30
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Трамп отметил игру Малкина словами о двуглавом монстре
Поздравляя команду «Питтсбург Пингвинс» с завоеванием второго Кубка Стэнли подряд, президент Дональд Трамп отметил россиянина Евгения Малкина. По его словам, его и Сидни Кросби называют двуглавым монстром
Дональд Трамп  (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Президент США Дональд Трамп во время приема в Белом доме в честь победы хоккеистов команды «Питтсбург Пингвинс» особо отметил заслуги россиянина Евгения Малкина, назвав его частью двуглавого монстра. Видеорепортаж о приеме опубликован на канале Белого дома в Youtube.

Видео: The White House / YouTube

Трамп отметил, что «Питтсбург» впервые за почти 20 лет выиграл второй Кубок Стэнли подряд. «Это круто», — отметил Трамп, после чего отметил руководство и менеджеров команды, а затем перешел к оценке индивидуальных заслуг хоккеистов.

Он начал с капитана команды, нападающего Сидни Кросби. «Хотел бы начать с игрока, которого я уже давно вижу в хоккее, потому что он начинал очень молодым, — Сидни Кросби. Вот уж кто знает, как побеждать. Но посмотрите, какой он скромный. Ты знаешь, как побеждать, или что? Отличная работа. 44 гола, 89 очков в прошлом сезоне», — сказал Трамп и перешел к центральному нападающему Евгению Малкину.

«Сидни был не единственной звездой, блиставшей в прошлом сезоне в составе «Пингвинз». Евгений Малкин! Где он? Похож на баскетболиста! Большой парень, сильный, крепкий. Евгений был второй половиной этого монстра! Да, их называют двуглавым монстром! В общей сложности они забили 77 голов», — заявил Трамп.

Малкин родился в Магнитогорске, там же начал играть в хоккей, выступая за местный «Металлург». Он исчез из расположения команды во время поездки в Хельсинки для игр на Кубок Тампере в 2006 году. В том же году подписал контракт с «Питтсбург Пингвинс». «Металлург» подал судебный иск, заявив, что Малкин нарушил контракт с клубом, однако Федеральный суд штата Нью-Йорк отказал «Металлургу» в его удовлетворении.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: хоккей , Кубок Стэнли , Дональд Трамп
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