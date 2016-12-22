Пассажиры рейса Москва — Нью-Йорк связали устроившего драку дебошира

Устроившего драку на борту самолета «Аэрофлота» дебошира связали пассажиры, а по прилете в Нью-Йорк передали ФБР и полиции. В авиакомпании предполагают, что зачинщик драки был «в состоянии сильного алкогольного опьянения»

Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот» (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Летевший бизнес-классом пассажир рейса «Аэрофлота» подрался с другим пассажиром и ударил бортпроводницу, после чего был связан другими пассажирами и по прилету передан правоохранителям. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как уточнили в компании, инцидент произошел 8 октября в бизнес-классе Boeing 777-300ER, летевшего рейсом SU102 из Москвы в Нью-Йорк.

На борту самолета пассажир вел себя неадекватно, сообщили в пресс-службе, предположив, что он находился «в состоянии сильного алкогольного опьянения». Он устроил драку с другим пассажиром бизнес-класса и ударил бортпроводиницу в лицо.

Дебоширу выдали устное и письменное предупреждение, а затем его связали другие пассажиру и по прилету в Нью-Йорк отдали полиции и ФБР. В «Аэрофлоте» отметили, что американские правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Не уточняется, гражданином какой страны был устроивший драку пассажир. Для российских граждан в апреле 2017 года было ужесточено наказание за хулиганство в самолетах. Так, за хулиганские действия на борту воздушнго судна по ст. 213 УК РФ гражданин может быть оштрафован на сумму от 150 тыс. до 300 тыс. руб., а также лишен свободы на срок до двух лет.