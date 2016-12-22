Поклонская призвала «провокаторов» против «Матильды» остановиться

Наталья Поклонская осудила насилие к людям, имеющим отношение к фильму «Матильда». «Организаторов» подобных акций она призвала остановиться. Ранее в связи с этим саму Поклонскую обвиняли в поддержке «террористических организаций»

Наталья Поклонская (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая одной из первых поставила вопрос о допустимости трансляции фильма Алексея Учителя «Матильда», заявила, что она «решительно осуждает» агрессию против людей, имеющих какое-либо отношение к этой ленте. Подобные акты «насилия» парламентарий назвала «провокациями», призвав их «организаторов» остановиться.

«Кто бы ни стоял за организацией провокаций последних дней [против фильма «Матильда»] в Екатеринбурге, Омске и Москве, и кто бы ни планировал совершение новых противоправных деяний — призываю Вас остановиться!» — написала она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Если бы православие насаждалось кулаком и огнем, его уже давно не было бы на земле», — добавила депутат, выразив также уверенность, что «ни заказчики, ни исполнители указанных преступлений не имеют никакого отношения к вере и православию».

«Решительно осуждаю любое проявление насилия, тем более представляемое под видом экстремистской деятельности в религиозной сфере», — заявила Поклонская. Серию нападений противников фильма «Матильда» она сочла «частью определенного плана, направленного на дестабилизацию общества, разобщение людей» и «дискредитацию православных верующих».

«Подчеркиваю, что абсолютно правовая ситуация с фильмом «Матильда» кем-то используется в целях, не имеющих никакого отношения к защите нашей истории и святых Русской Православной Церкви», — добавила парламентарий, подчеркнув, что «надеется» — «правоохранительные органы и спецслужбы дадут исчерпывающие ответы на возникшие вопросы и вызовы».

Ранее, 11 сентября, в Москве в районе Староконюшенного переулка у офиса адвокатского бюро, которое представляет интересы режиссера Алексея Учителя, неизвестные в масках подожгли две машины. У автомобилей, как уточнил позже РБК защитник режиссера Константин Добрынин, были найдены листовки с надписью: «Гореть за Матильду». «В связи с этим у нас будет огромное количество вопросов к депутату Поклонской, неприятных вопросов, юридических вопросов», — замечал на это Добрынин.

До этого, 4 сентября, в фойе кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге въехал УАЗ, нагруженный бочками с бензином и газовыми баллонами. После столкновений водитель машины бросил в здание «коктейль Молотова» и скрылся. Позже находившийся за рулем УАЗ мужчина объяснил, что он выступал против планов показать в этом кинотеатре «Матильду».​

Еще один подобный инцидент произошел 31 августа. В этот день нападение было совершено на студию Учителя «Лендок» в Санкт-Петербурге. Неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью. Добрынин тогда отмечал, что подозревает в этом членов общественной организации «Христианское государство — Святая Русь». Сам режиссер, реагируя на это попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева и главу ФСБ Александра Бортникова обеспечить свою безопасность, а также безопасность «кинотеатров и зрителей, которые ждут фильм «Матильда». Спустя несколько дней Поклонскую Учитель обвинил в поддержке формирующейся в России новой «террористической организации». Она, как заметил режиссер, по его мнению, формируется под предлогом борьбы с его кинолентой.