В центре Киева из-за задымления закрыли три станции метро
Общество, 20:07
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В центре Киева из-за задымления закрыли три станции метро
В метрополитене Киева, на перегоне между станциями «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко» возникло задымление, сообщает пресс-служба предприятия. Из-за этого были перекрыты три станции метро в центре столицы Украины
Метро в Киеве. Март 2016 года
Киевский метрополитен закрыл три станции из-за задымления, сообщается на официальной странице метрополитена в Facebook.
Закрыты станции «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь» и «Тараса Шевченко» из-за задымления на перегоне между станциями «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко».
Движение продолжается от станции «Героев Днепра» до станции «Площадь Независимости» и от станции «Петровка» до станции «Теремки».
Что послужило причиной появления дыма, в пресс-службе метрополитена не уточняют.