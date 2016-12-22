В центре Киева из-за задымления закрыли три станции метро

В метрополитене Киева, на перегоне между станциями «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко» возникло задымление, сообщает пресс-служба предприятия. Из-за этого были перекрыты три станции метро в центре столицы Украины

Метро в Киеве. Март 2016 года (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Киевский метрополитен закрыл три станции из-за задымления, сообщается на официальной странице метрополитена в Facebook.

Закрыты станции «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь» и «Тараса Шевченко» из-за задымления на перегоне между станциями «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко».

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Движение продолжается от станции «Героев Днепра» до станции «Площадь Независимости» и от станции «Петровка» до станции «Теремки».

Что послужило причиной появления дыма, в пресс-службе метрополитена не уточняют.