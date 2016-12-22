Минздрав заявил о почти двукратном снижении потребления алкоголя в России

За прошедшие девять лет россияне стали в год потреблять в среднем на 8 литров алкоголя меньше, но этот показатель все равно превышает «опасный» уровень. Впрочем, Россия, полагают в Минздраве, не является «особо пьющей страной»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В России в 2008 году в среднем потребляли 18 литров алкоголя в год (в расчете на душу населения), в 2017 году этот показатель сократился до 10,3 литра, заявил руководитель департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай. Он назвал мифом утверждения о том, что Россия является самой пьющей страной в мире, передает ТАСС.

«Мы не являемся какой-то особо пьющей страной. Тот тезис о том, что это в нашей культуре — выпить, — это ложный тезис, и мы должны находить в себе силы это развенчивать», — отметил чиновник.

Салагай добавил, что в рейтингах пьющих стран лидируют государства, в которых сложилась культура потребления того или иного алкогольного напитка.

Глава ведомства Вероника Скворцова отметила, передает агентство, что Всемирная организация здравоохранения считает опасным показатель в 8 литров на душу населения в год. Власти ставят задачу через «несколько лет» понизить уровень потребления до 8 литров или меньше, заявила она. Еще одна задача, стоящая перед властями, — структуризация рынка спиртного в стране, сказала Скворцова, пока на нем преобладают крепкие напитки. «Благородные вина, особенно сухие вина, ряд других напитков, которые меньшей градусности, их рынок должен расширяться», — пояснила она.

Россияне и сами заявляют, что стали меньше пить. Согласно опубликованным в середине августа результатам социологического опроса ВЦИОМа, 39% респондентов сказали, что вообще не пьют спиртного. Еще 59% ответили, что выпивают «время от времени». Кроме того, 80% россиян считают, что алкоголь наносит ущерб здоровью.

Социологи также отметили, что граждане России все больше рассматривают здоровый образ жизни как «самостоятельную ценность».

Согласно другому опросу ВЦИОМа, опубликованному в понедельник, 11 сентября, 53% россиян поддерживают идею ввести полный запрет на продажу алкоголя для людей младше 21 года. Также треть высказалась за принудительное лечение граждан, страдающих зависимостью от спиртного. Полный запрет алкогольных напитков в стране поддержали бы 13% населения, это рекордный за последнее десятилетие показатель.

Самыми пьющими регионами страны, согласно июньским данным Роспотребнадзора, стали Магадан, Москва и Сахалин. К таким выводам в ведомстве пришли, проанализировав объем продаж спиртного на душу населения. Самые непьющие регионы России, по этим данным, расположились на Северном Кавказе. В Роспотребнадзоре также заявили, что, по данным ведомства, за пять последних лет потребление алкоголя сократилось на 40%.

Выступая на Восточном экономическом форуме 6 сентября, глава Минздрава Вероника Скворцова предупредила о высоком уровне хронического алкоголизма на Дальнем Востоке, особенно на Чукотке. Среди мужчин до 35 лет 70% смертей связаны с алкоголизмом, заявила она.

11 сентября в России отмечается День трезвости.