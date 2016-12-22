Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,30 56,96 EUR Нал. 64,29 63,78 USD Бирж. 57,03 +0,11 EUR Бирж. 63,86 +0,06 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1883,34 +0,49% РТС 1041,49 +0,29% Brent 48,30 +0,90% DJIA 21271,97 +0,42% Nasdaq 6207,92 -1,80% FTSE 7527,33 +1,04%
СКР сообщил подробности стрельбы в Кратово
Лента новостей
СКР сообщил подробности стрельбы в Кратово 15:54, Общество СМИ сообщили о найденной предсмертной записке стрелка в Кратово 15:28, Общество «Бавария» подписала контракт с лучшим бомбардиром Олимпиады в Рио 15:21, Спорт Госдума предложила «пожизненно» лишать права на ношение оружия 14:25, Общество Топ-менеджера «Роснано» арестовали по делу о махинациях на 700 млн руб. 14:14, Общество Топ-менеджер Роснано отверг обвинение в махинациях 13:58, Общество Еврокомиссия получила мандат на переговоры по «Северному потоку» 13:35, Экономика Кадыров назвал американские правозащитные институты «апофеозом лицемерия» 13:08, Политика Следователи назвали причины аварии с яхтой и катером в Черном море 13:02, Общество «Ростов» начал переговоры с пятью футболистами «Зенита» 13:02, Спорт Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов в Грузии 12:36, Общество Топ-менеджера «Роснано» обвинили в злоупотреблении полномочиями 12:31, Общество Хакеры разместили фильм «Он вам не Димон» на сайте прокуратуры Ярославля 12:18, Общество Дома для избранных: как было устроено элитное жилье в СССР 12:18, РБК и элитная недвижимость​ Более 35 человек пострадали при пожаре в центре для мигрантов в Бремене 11:21, Общество Сотрудников Росгвардии и МВД наградят за ликвидацию стрелка в Кратово 11:06, Общество СК завел дело после исчезновения четырехлетнего мальчика на Урале 10:44, Общество СМИ сообщили о переговорах Тиллерсона с главой МИД Турции 10:15, Политика Мария Шарапова объявила о пропуске Уимблдона 10:02, Спорт Во Франции начался первый тур выборов в парламент страны 09:44, Политика Что делать, если вас задержали на митинге 09:21, Общество Как менялись законы о митингах в России 09:18, Политика  СМИ узнали о попытке лондонского террориста устроиться охранником 09:17, Общество Airbus пригрозила перенести производство из Британии из-за Brexit 09:05, Бизнес Полиция Читы обнаружила в одной из квартир две тонны неотправленных писем 08:19, Общество В США умер первый исполнитель роли Бэтмена Адам Уэст 07:22, Общество Активность вулканов нарушила авиасообщение с Камчаткой 06:33, Общество В Кельне после экстренной посадки самолета задержали трех человек 05:43, Общество
СКР сообщил подробности стрельбы в Кратово
Общество, 15:54
0
СКР сообщил подробности стрельбы в Кратово
Первой жертвой стрелка из Кратово стал его сосед. Затем мужчина открыл стрельбу по случайным прохожим и застрелил еще двоих соседей. СКР заявил, что мужчина использовал самодельное и привезенное из Чечни оружие
Спецоперация по задержанию стрелка в поселке Кратово (Фото: Алексей Штокал / ТАСС)

Следственный комитет России сообщил подробности стрельбы в Кратово, в результате которой погибли четыре человека. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

По предварительным данным, 50-летний мужчина Игорь Зенков вечером 10 июня начал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай на территории дома. Дальше он стал стрелять в незнакомых ему мужчину и женщину, которые пытались помочь потушить возгорание. Позже Зенков застрелил еще двоих соседей.

СКР раскрывает и личность мужчины. С 1992 по 2014 год Зенков работал слесарем-ремонтником в МЧС. Он неоднократно был в командировках в горячих точках, но никогда не принимал участия в боевых действиях.

При нападении он использовал оружие старых образцов. Часть оружия нападавший привез из командировки в Чечню, другое было самодельным. У мужчины не было разрешения на хранение оружия. Следствие считает, что у него было большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет «Маузер».

Следствие не исключает, что жертвой мужчины мог стать еще один человек. Зенков проживал с матерью, которая «в последнее время болела и не могла передвигаться», поэтому СК рассматривает версию, что она также могла погибнуть. ​

Спецоперация по задержанию стрелка в подмосковном Кратово. Фоторепортаж Еще 6 фото
Фотогалерея

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в вещах Зенкова была обнаружена предсмертная записка. Написавший ее человек жаловался отцу на непростые взаимоотношения с соседями. Следствие проводит экспертизу почерка. Источник агентства также рассказал, что мужчина мог совершить преступление на бытовой почве: у него были напряженные отношения с соседом, «чей дом затенял его участок», и с родственником, который жил с ним в одном доме.​

«На данный момент известно о трех конфликтных ситуациях, которые у ликвидированного накануне в Кратово Игоря Зенкова сложились с соседями», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, Зенков был недоволен автосервисом, который открыл его сосед Константин Лебедев. Мужчине не нравилось, что возле его дома постоянно ездят машины. Лебедев был застрелен одним из первых, сообщает агентство. ​Источники сразу нескольких агентств пояснили, что, возможно, Зенков страдал психическим расстройством.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах также рассказал, что следователи уже допросили отца мужчины, его соседей и местных жителей. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».

Операция по задержанию мужчины длилась несколько часов вечером 10 июня. В ходе нее получили ранения четыре бойца специального назначения. Сотрудники Росгвардии и МВД, которые участвовали в спецоперации, получат государственные и ведомственные награды.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: СКР , Подмосковье , стрельба в Кратово
Главное
Порошенко поздравил украинцев с началом безвиза с ЕС стихами Лермонтова Политика
Материалы по теме
СМИ сообщили о найденной предсмертной записке стрелка в Кратово Общество
Сотрудников Росгвардии и МВД наградят за ликвидацию стрелка в Кратово Общество
Колокольцев сообщил подробности операции по ликвидации стрелка в Кратово Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку