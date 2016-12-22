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Топ-менеджера «Роснано» арестовали по делу о махинациях на 700 млн руб.
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Топ-менеджера «Роснано» арестовали по делу о махинациях на 700 млн руб.
Общество, 14:14
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Топ-менеджера «Роснано» арестовали по делу о махинациях на 700 млн руб.
Суд поместил под арест на два месяца управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова, которого накануне, 10 июня, задержали в Москве. Его обвиняют в превышении полномочий и денежных махинациях
Андрей Горьков в Басманном суде (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Басманный суд Москвы санкционировал арест управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова, которого накануне, 10 июня, задержали в Москве при покупке билетов для выезда за рубеж. Об этом сообщает ТАСС.

Он пробудет в СИЗО два месяца, до 9 августа.

«Суд приходит к выводу, что ходатайство следователя об избрании в отношении Горькова меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению», — приводит агентство слова судьи Елены Ленской.

Топ-менеджеру также предъявили официальное обвинение в превышении должностных полномочий, которое принесло ущерб «Роснано» в более чем 700 млн руб.

«Горьков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Согласно российскому законодательству, максимальным наказанием за такое преступление может стать лишение свободы на десять лет.

Адвокат Горькова Антон Голышев просил освободить своего подзащитного под залог в 50 млн руб. или отправить под домашний арест, однако судья отклонила это ходатайство и приняла решение о помещении топ-менеджера в СИЗО.

«Судом проверена обоснованность подозрения следствия, подтверждающаяся результатами оперативно-разыскной деятельности, а также другими доказательствами, которые в совокупности позволяют сделать вывод о причастности Горькова к инкриминируемому ему преступлению», — говорится в постановлении суда, которое цитирует «Интерфакс».

Сам Горьков еще до оглашения решения суда заявил, что виновным себя не признает, но ранее неоднократно являлся по вызову следователей по другим связанным с «Роснано» делам, что сделал бы и в этот раз, если бы его предупредили. «Свою вину в совершении преступления я не признаю, но никогда не отказывался от сотрудничества со следствием», — сказал топ-менеджер.

Адвокат отметил, что будет обжаловать решение суда об аресте. «Мы не согласны с решением суда, будем его обжаловать. Подробные комментарии мы пока дать не можем», — сказал адвокат.​

В Москве задержан топ-менеджер «Роснано» за злоупотребление полномочиями
Общество

Андрея Горькова задержали накануне в субботу, 10 июня, в Москве после того, как он купил билеты для вылета за рубеж. Как сообщал Следственный комитет (СКР), на протяжении двух лет, с 2011 по 2013 год, том-менеджер финансировал деятельность Смоленского банка посредством размещения на постоянной основе денежных средств общества в размере от 460 млн до 740 млн руб. под видом расчетно-кассового обслуживания.

В декабре 2013 года Центробанк отозвал лицензию у Смоленского банка. После этого «Роснано» потеряла более 738 млн руб. При этом из банка накануне отзыва лицензии были выведены некоторые активы — объекты недвижимости общей стоимостью 400 млн руб. — в пользу родного брата Горькова. В настоящее время брат объявлен в розыск.

Автор: Анна Трунина
Теги: суд , арест , "РОСНАНО" , превышение полномочий , Андрей Горьков
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