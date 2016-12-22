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Спецназ ликвидировал стрелка в подмосковном поселке Кратово
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Спецназ ликвидировал стрелка в подмосковном поселке Кратово
Общество, 00:19
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Спецназ ликвидировал стрелка в подмосковном поселке Кратово
Стрелок из поселка Кратово Московской области ликвидирован. Жертвами стрельбы, которую он устроил вечером в субботу, стали четыре человека. Спецоперация по обезвреживанию стрелка продолжалась несколько часов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мужчина, устроивший вечером 10 июня стрельбу в подмосковном поселке Кратово, жертвами которой стали четыре человека, ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«Совместная операция МВД и Росгвардии завершена. Стрелявший ликвидирован», — приводит агентство заявление официального представителя МВД Ирины Волк.

Подробности проведения спецоперации журналистам рассказал глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, стрелок на протяжении нескольких часов отстреливался и бросал гранаты. «Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца. Ранения легкие, здоровью ничего не угрожает», — приводит слова Колокольцева «РИА Новости».

Колокольцев добавил, что мотивы, по которым мужчина открыл стрельбу по людям, будут установлены в ходе следствия.

Спецоперация по задержанию стрелка в подмосковном Кратово. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Первые сообщения о том, что поселке Кратово неизвестный забаррикадировался в своем доме и открыл стрельбу по прохожим, стали поступать вечером 10 июня около 19:00. Позднее стало известно, что стрелку удалось выбраться из оцепления полиции и Росгвардии и скрыться от правоохранителей. Позднее его местонахождение было установлено и спецназ приступил к его обезвреживанию.

Ранее МВД подтвердило, что в результате стрельбы, которую мужчина открыл по людям, погибли четыре человека, есть раненые.

Официальных данных о личности стрелка пока нет. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах ранее рассказывал, что предварительно установлено, что стрелявшим оказался Игорь Зенков, 1967 года рождения, ранее служивший в одном из подразделений МЧС и уволившийся по выслуге лет. Мужчина увлекался поиском оружия времен Второй мировой войны, добавил собеседник агентства. ТАСС со ссылкой на очевидцев происшествия сообщал, что мужчина страдал психическим расстройством.

По факту произошедшего заведено дело по трем статьям Уголовного кодекса России «Убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: МВД , стрельба , Росгвардия
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Спецоперация по задержанию стрелка в подмосковном Кратово. Фоторепортаж Общество
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